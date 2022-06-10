Uzaydan gelen gizemli radyo sinyalinin kaynağı bulundu

Bilim insanları, son yılların en dikkat çekici kozmik olaylarından olan tekrarlayan bir radyo sinyalinin kaynağını tespit etti.

Bilim insanları, uzayla ilgili çalışmalarına devam ederken zaman zaman şaşırtıcı derecede gizemli bulgulara ulaşıyor.

Gök bilimciler, zaman zaman uzayın derinlikten gelen radyo sinyalleri keşfediyor ve bu sinyallerin kaynağını araştırıyor.

Bilim insanları, son yılların en dikkat çekici kozmik olaylarından olan ve tekrarlayan bir radyo sinyalinin kaynağını tespit etti.

Sinyal cüce galaksiden geliyor

İlk olarak 2019’da saptanan ve FRB 190520 adı verilen radyo sinyalinin 3 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir cüce galaksiden geldiği anlaşıldı.

Tespit edilen yüzlerce sinyalin yaklaşık yüzde 5'inin tekrarlandığı biliniyor. FRB 190520 ise keşfedildiğinden bu yana aktif kalan tek sinyal olma özelliğine sahip.

Gök bilimciler bu tür sinyalleri daha önce de geldiği yere kadar takip edebildi. Ama bunları neyin ürettiği hala bir sır.

Bu nedenle söz konusu parlak radyo emisyonlarına dair daha fazla bilgi edinmek, bilim insanlarının bunları neyin ürettiğini anlamasını sağlayabilir.

FRB 190520’nin geldiği yeri öğrenmeye çalışan araştırmacılar, Hawaii’deki Subaru Teleskobu ve Çok Büyük Teleskop’tan yararlandı.