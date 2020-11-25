Uzaydan gelen ve 43 yıldır gizemini koruyan Wow! sinyali için kaynak bulundu

Uzaydan gelen ve 43 yıldır gizemini koruyan Wow! sinyali için kaynak bulundu

1977 yılında tespit edilen ve 43 yıldır kaynağı bulunamayan 'Wow! sinyali' için olası bir kaynak bulunduğu belirtiliyor.

1971 yılında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, daha çok SETI adıyla bilinen (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Formu Araştırma Merkezi) projesini başlatmıştı.

Tarihler 15 Ağustos 1977’yi gösterdiğinde ise, Ohio Devlet Üniversitesi'nde SETI projesi kapsamında çalışan Dr. Jerry R. Ehman, Big Ear radyoteleskopu ile “Wow! sinyali” olarak adlandırılan ve 72 saniye süren dar bantlı bir radyo sinyali tespit etmişti.

Söz konusu sinyal, bilim dünyasının en büyük gizemlerinden birisi olarak tarihe geçti ve aradan yıllar geçmesine rağmen kaynağı tespit edilemedi.

Uzaydan gelen sinaylleri incelemeye başlayan Dr. Ehman önündeki veriler içerisindeki "6EQUJ5" karakterlerini daire içine alıp hemen yanına da "Wow!" Notunu düştü. Bu not ilerleyen günlerde sinyallerin de adı oldu.

WOW! SİNYALİ İÇİN YENİ KAYNAK

15 Ağustos 1977'de SETI projesi kapsamında uzaydan tespit edilen 72 saniye uzunluğundaki radyo sinyalinin gizemi çözülmüş olabilir. Amatör gök bilimci Alberto Caballero, 43 yıldır kaynağı bulunamayan 'WOW sinyali' için olası bir kaynak bulduğunu açıkladı.

Caballero, çalışması sonucunda Güneş’e oldukça benzeyen '2MASS 19281982-2640123' isimli yıldızın Wow sinyalinin kaynağı olabileceğini iddia etti.

Ancak bilim insanları, kaynağın doğrulanması için gökbilimcilerin söz konusu iddia üzerinde çalışma yapması gerektiğinin söylüyor.

Öyle görünüyor ki gizemini hala koruyan Wow! sinyali, önümüzdeki yıllarda da en gizemli uzay konularının başında gelecek.

Instagram: @eshteknoloji

