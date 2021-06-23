Uzayın insan sağlığına etkisini mürekkep balıkları belirleyecek

Uzun süreli uzay uçuşlarının insan sağlığını nasıl etkilediğine dair cevaplar, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen mürekkep balıkları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilecek.

Yıllardır yörüngede görev yapan Uluslararası Uzay İstasyonu, şimdiye kadar birçok astronota ev sahipliği yaptı.

Ayrıca NASA ve SpaceX gibi bazı şirketler, gelecekte Ay ve Mars'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor.

Peki uzun süre uzay ortamına maruz kalmak insan sağlığını nasıl etkiliyor? Bu sorunun cevabı mürekkep balıklarında gizli.

MÜREKKEP BALIKLARI İNCELENECEK

Hawaii Üniversitesi'nin deniz laboratuvarında yetiştirilerek Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıklarının, uzun uzay görevlerinde insan sağlığının nasıl etkilendiği üzerine yapılan deneylerde belirleyici olacağı bildirildi.

NASA araştırmacısı Jamie Foster, mürekkep balıklarının ışık emisyonunu düzenlemeye yardımcı doğal bakterilerle ortak yaşama ilişkisi olduğunu söyledi.

Foster, "Astronotlar uzayda fazla zaman harcadıkça bağışıklık sistemleri çalışmaz hale geliyor. Mürekkep balıklarının uzayda nasıl bir değişime uğradığının anlaşılması, astronotların sağlık sorunlarının çözülmesine de yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Hawaii Üniversitesi profesörü Margaret McFall-Ngai da astronotların düşük yer çekimindeyken vücutlarının mikroplarla ilişkisinin değiştiğine dikkati çekti.

McFall-Ngai, "İnsanların mikroplarıyla ortak yaşama ilişkisinin düşük yer çekiminde bozulduğunu bulduk ve Jamie Foster bunun mürekkep balıklarında doğru çalıştığını tespit etti. Basit bir sistem olduğu için bu soruna neyin sebep olduğunun temeline inilebilir." dedi.

BALIKLAR GELECEK AY DÜNYA'DA DÖNECEK

Bu ayın başlarında bir SpaceX ikmal uçuşuyla uzay istasyonuna gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıkları, temmuzda Dünya'ya geri getirilerek incelemeye alınacak.