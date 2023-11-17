Uzaylılar mı yaptı? Okyanusun dibinde keşfedilen gizemli metal kürelerin ne olduğu ortaya çıktı Araştırma, okyanusun dibinde keşfedilen gizemli metal kürelerin yalnızca endüstriyel kirleticiler olduğunu ve uzaylılar tarafından yapılmadığını ortaya çıkardı.

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Harvard'lı bir fizikçi, bu yıl Dünya'ya güneş sistemimizin dışından gelen ilk nesneleri bulduğunu iddia etmiş ve bilim camiasında kafaları karıştırmıştı.

Profesör Avi Loeb, Pasifik Okyanusu'ndan elde edilen küçük, yuvarlak 'kürelerin' 'yıldızlararası' bir meteordan geldiğini söyledi.

Loeb, küreleri analiz ettiğini ve element bileşimlerinin 'daha önce hiç görülmediğini' söylemiş ve bunların bir uzaylı aracına ait olduğunu savunmuştu.

Küreler kömür külü çıktı

Şimdi yeni bir çalışma, parçaların endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kömür külü olduğunu söyleyerek uzaylı iddialarını çürüttü.

Ancak Harvardlı fizikçi Avi Loeb, bu kürelerin kömür külünden çok daha yüksek demir içeriğine sahip olduğunu söylüyor.

Keşif gezisinin gerçekleştirildiği bölgede kömür cevherleşmesinin olamayacağını söyleyen fizikçi, ayrıca kömürün manyetik olmadığını belirtti.

Yeni yapılan araştırmanın yazarı Chicago Üniversitesi'nden fizikçi Patricio A. Gallardo, kod adı CNEOS 2014-01-08 olan parçaların "karasal kaynaklardan gelen kirlenmeye" işaret ettiğini söylüyor.

Gallardo, haziran ayında okyanustan çıkarılan kürelerin berilyum, lantan ve uranyum olmak üzere üç element açısından zengin olduğunu kabul ediyor. Ancak bilim insanına göre bunlar, parçaların uzaylı kaynaklı olduğunu kanıtlamıyor.

Gallardo, ayrıca 1976 yılında Meksika Körfezi'nde deniz suyunda insan yapımı kaynaklardan çok sayıda manyetik küre bulan bir deniz keşif gezisi olduğunu da hatırlatıyor.

Öte yandan, yeni çalışmada yer almayan Oxford Üniversitesi Fizik Bölümü'nden astrofizikçi Profesör Chris Lintott, kürelerin uzaylı cisimler olduğunu söyleyen Profesör Loeb'in iddialarının 'muhtemelen saçmalık' olduğunu söyledi.