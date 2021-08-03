Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor

Kuantum fizikçi Terry Rudolph, uzaylıların yanıp sönen yıldızların ışığını kullanarak birbirleriyle iletişim kurduğunu söylüyor.

Yıllar boyunca süren araştırmalara rağmen, hala Dünya dışında farklı bir galakside veya gezegende yaşam olup olmadığı kanıtlanabilmiş değil.

Uzaylı yaşamı hakkında çalışmalarını sürdüren bilim insanları, şimdiye kadar çeşitli teorilerle karşımıza çıkmıştı.

Birleşik Krallık’taki Imperial College London’da görev yapan kuantum fizikçi Terry Rudolph ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı.

" UZAYLILAR, YANIP SÖNEN YILDIZLARLA İLETİŞİM KURUYOR"

Kuantum fizikçi Terry Rudolph'a göre, yanıp sönen yıldızlar aslında birer iletişim aracı. Ortaya atılan teoriye göre, dünya dışı medeniyetler, bu yıldızları kullanarak birbirleriyle iletişim kuruyor.

Rudolph, gelişmiş medeniyetlerin farklı yıldızlardan gelen dolaşık fotonları kullanarak, bize rastgele görünen parıldamalarla mesaj ilettiklerini söylüyor.

Fizikçi, insanlığın kullandığı teknoloji henüz yeterince gelişmediği için uzaylıların gönderdiği söz konusu yıldız sinyallerinin çözülemediğini düşünüyor.

Henüz ön baskı aşamasında olan bir araştırmada yer alan bu iddialar, şimdiden bilim dünyasında oldukça ses getirdi.

