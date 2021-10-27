Uzaylılardan geldiği sanılan sinyallerin kaynağı bulundu: İnsan

Uzayda akıllı yaşam arayan gök bilimcileri heyecanlandıran radyo sinyallerinin, aslında insan kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları, uzayla ilgili çalışmalarına devam ederken zaman zaman şaşırtıcı derecede gizemli bulgulara ulaşıyor. Bu bulgulardan en önemlileri ise hala kaynağı keşfedilmeyen gizemli radyo sinyalleri.

Bu sinyallerden biri, Avustralya’daki Parkes Gözlemevi'nde bulunan Murriyang radyo teleskobu tarafından 2019'da tespit edildi.

Sinyallerin, Güneş'in en yakın komşusu Proxima Centauri yıldız sisteminden geldiği düşünüldü. Yaşanabilir bir bölgede olduğu düşünülen bu yıldız sisteminden gelen sinyaller, bilim insanlarını oldukça umutlandırsa da gerçek oldukça farklı.

SİNYALLER İNSAN KAYNAKLI ÇIKTI

Uluslararası bir araştırma ekibinin hakemli bilimsel dergi Nature’da yayınlanan iki makalesinde, sinyalin uzaylılardan gelmediği bilgisi paylaşıldı.

Kaliforniya Üniversitesi'nde görev alan ve iki makalenin de ortak yazarı Sofia Sheikh, bu sinyallerin Dünya yüzeyindeki teknolojilerde meydana gelen insan kaynaklı bir radyo paraziti olduğunu söyledi.

2019’da tespit edilen sinyaller, uzaydaki akıllı yaşam formlarının teknolojik araçlarından gelmesi beklenen sinyal biçimine çok benziyordu.

Bu nedenle araştırmacılar, Kasım 2020'de ve Ocak ve Nisan 2021’de bu sinyalleri tekrar alıp alamayacaklarını görmek için Parkes teleskobuyla gözlemler yaptı. Ancak bu kez hiçbir sinyal tespit edilemedi.

Sonunda verilerini buldukları başka sinyallerle karşılaştıran ekip, bunların tümünün birer parazit olduğu sonucuna vardı.