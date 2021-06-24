Uzaylıların Dünya'yı izleyebileceği 29 gezegen tespit edildi

Bilim insanları, uzaylı canlılar tarafından Dünya'yı gözlemlemek için iyi bir konumda yer alan 29 farklı gezegen belirledi.

Yıllardır uzaylı yaşama dair kanıt arayan bilim insanları, çalışmalarına devam ediyor. Gök bilimciler, yörüngedeki gezegenlerde yer alan olası uzaylıların, Dünya'daki yaşamı tespit etmek için yeterli konuma sahip yıldız sistemlerinin bir listesini çıkardı.

Bilim insanları uzaylıların, son 5 bin yıl içinde Güneş'in etrafından geçerken Dünya'yı keşfedebilecekleri 1715 yıldız sistemi belirledi.

29 GEZEGENDEN DÜNYA GÖZLEMLENEBİLİR

Söz konusu yıldız sistemlerinde yer alan yaşanabilir 29 gezegenin, Dünya'yı keşfetme doğrultusunda, radyo ve televizyon yayınlarına kulak misafiri olmak için iyi bir konumda olduğu ve herhangi bir gözlemcinin istihbarat edinmesine izin verdiği tahmin ediliyor.





JAMES WEBB UZAYLI CANLILARA IŞIK TUTACAK

NASA'nın bu yıl piyasaya sürüleceği James Webb Uzay Teleskobu da atmosferlerinin bileşimini analiz ederek, başka gezegenler üzerinde yaşam belirtileri arayacak.

James Webb ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek.

Ayrıca teleskop, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan "Büyük Patlama"dan (Big Bang) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.