Uzaylıların yaşayabileceği gezegen sistemi bulundu

Bilim insanları uzaylı yaşamına ev sahipliği yapıyor olabilecek iki yeni uzak gezegen tespit etti.

Yıllardır uzaylı yaşamı arayışında olan NASA gibi kurumlar, çeşitli araçlarla Mars gibi gezegenlerde araştırma yapıyor.

Buradan toplanan örnekler ise gelecekte uzay araçlarıyla Dünya'ya taşınacak ve inceleme altına alınacak.

Uzaylıların yaşayabileceği iki gezegen

Bilim insanları, şimdi ise uzaylı yaşamına ev sahipliği yapıyor olabilecek, iki uzak gezegenden meydana gelen yeni bir gezegen sistemi keşfetti.

Bulunan iki gezegen, LP 890-9 adlı küçük, soğuk bir yıldızın yörüngesinde yer alıyor. Bu, benzer şekilde ilgi çekici TRAPPIST-1'den sonra gezegenlere ev sahipliği yapan en soğuk ikinci yıldız olarak kayda geçti.

Sistemdeki gezegenlerden biri LP 890-9b olarak biliniyor ve Dünya'dan sadece yüzde 30 daha büyük. Gezegen o soğuk yıldıza o kadar yakın ki bir yıl sadece 2ç7 gün sürüyor.

Sistemin LP 890-9c diye adlandırılan, tamamen bilinmeyen başka bir gezegeni daha var. Gezegen, birincisine benzer büyüklükte ve yıldızının etrafında dönüşünü 8.5 günde tamamlıyor.

Birmingham Üniversitesi'nde Ötegezegen Bilimi profesörü ve ikinci gezegenin keşfiyle sonuçlanan gözlemleri planlayan Amaury Triaud, "Yaşanabilir bölge, Dünya'yla benzer jeolojik ve atmosferik koşullara sahip bir gezegenin, suyun milyarlarca yıl boyunca sıvı kalmasını sağlayan bir yüzey sıcaklığına sahip olacağı kavramdır." dedi.