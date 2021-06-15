Uzaylılarla temas kurmak insanlığın sonunu getirebilir

Fizikçi Mark Buchanan, uzaylılarla temas kurmanın insanlar için tehlikeli olabileceğini söylüyor.

Dünya dışı başka bir gezegende yaşam olup olmadığı, yıllardır bilim insanları tarafından merak ediliyor.

Uzaya gönderilen bazı araçlar ise yaşam olup olmadığını öğrenmek için gezegenleri inceliyor.

ABD'nin tanınmış bilim yazarlarından ve fizikçilerinden Mark Buchanan, uzaylılarla iletişim kurma çabalarının tehlikeli olabileceğini savunuyor.

DÜNYA'DAKİ YAŞAM SONA EREBİLİR

Bazı gök bilimcilerin, uzaylı arayışına girmesini doğru bulmadığını belirten Buchanan, bu arayışın Dünya'daki yaşamı sona erdirebileceğini söylüyor.

Ünlü fizikçi, Nisan 2020'de Pentagon'un yayınladığı UFO görüntülerine değindi. Buchanan'ın referans verdiği bir grup gök bilimciye göre, eğer bunlar uzaylıysa barış için geldikleri söylenemez.

Buchanan, "Uzaylı uygarlıkların bizimle temas kurduğuna dair herhangi bir kanıtımız olmadığı için aslında minnettar olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Dünya'nın nispeten genç olduğunu vurgulayan Buchanan, insanların Samanyolu'ndan milyonlarca yıl daha yaşlı galaksilerde veya gezegenlerde yaşayan uygarlıklar karşısında "ilkel" kalacağını öne sürüyor.

Bu görüşe katılmayan bazı bilim insanları ise, Dünya dışı uygarlıklarla temasa geçmenin, uzaylı teknolojisinin kullanımı yoluyla insanlığa fayda sağlayacağına ve bunun da Dünya'nın ömrünü uzatacağına inanıyor.