Uzmanından ailelere sosyal medya uyarısı

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, günümüzde sosyal medyanın çocukları olumsuz etkilediğini söyleyerek, ailelere uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle artan internet kullanımı, özellikle sosyal medya platformlarına olan ilgiyi de artırdı. Ancak bu durum, özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, pandemi dönemiyle birlikte tüm dünyada sosyal medya kullanımının arttığını ifade ederken, Türkiye’de ise 7 buçuk saat ekrana bakıldığını ve bunun 3 saatinin ise sosyal medya olarak vakit geçirildiğini belirtti.

Eraslan, “Pandemi dönemiyle beraber tüm dünyada sosyal medya kullanımı arttı. 2021 araştırmalarına göre ülkemiz yüzde 70 online durumda ve günde 7 buçuk saat ekrana bakıyoruz. Bunun 3 saatini sosyal medyada geçiriyoruz.

"SOSYAL MEDYANIN KARANLIK BÖLÜMÜ VAR"

Türkçe en çok konuşulan beşinci dil ve çok yoğun olarak bizler farklı platformlarda etkin olmaktayız. Fakat sosyal medyanın avantajlarının yanında birde karanlık bir bölüm var. Burada çocuklar çok farklı tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadırlar.

"ANNE VE BABALAR ÇOCUKLARI TAKİP ETMELİ"

Çocuklara yönelik istismardan tutunda dolandırıcılığa kadar birçok problem burada kendisini göstermektedir. Anne ve babaların mutlaka çocukların dijital ayak izlerini takip etmeli. Özellikle kriminal saat olarak literatüre soktuğumuz gece 02.00 ila 05.00 arasında çok dikkatli bir şekilde nelerle ilgilendiklerine bakmalarını öneriyoruz.





"TIKTOK'A DİKKAT"

Bakın Tiktok, canlı yayın uygulaması olan ve karşılıklı hediyelerin verildiği bir sistem. Yani para verilerek canlı yayınlarda çok farklı aklınıza gelen gelmeyen o kadar çirkin şeyler olabiliyor ki anne ve babaların bunlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Yine literatürü benim soktuğum sosyal medya saldırganlığı artmaktadır. Bu yüzden anne ve babaların buna yönelik çocuklarına eğitim ve bilgilendirme yapması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına, Aile Bakanlığına ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bu konuda büyük görevler düşmektedir.

Çünkü sosyal medya insanların çok yoğun bir şekilde gündemlerini teşkil ediyor. Diplomasiden, eğitime, ekonomiye hatta adli birimlere kadar etki etmektedir. Yani bir hastag çalışması ile birlikte gündem farklı hale gelmektedir.

Biz buna sosyal medya yönetimi ve algı yönetimi diyoruz. Bu anlamda sosyal medyayı bilinçli kullanırsak önemli bir dünya ama bilinçsiz ve aşırı kullanımlarda çok tehlikeli bir zeminden bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"TIKTOK TÜM VERİLERİNİZE ULAŞIYOR"

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Tiktok uygulamasının kişisel verilere ulaştığını ifade ederken, burada çok fazla istismarın görüldüğünü söyledi.

Eraslan, “Tiktok kendi algoritması olan ve farklı özellikle bir iki dakikalık video müzikle yapılan bir aksiyon. Fakat Tiktok’ta özellikle absürt, farklı, değişik, sıra dışı videoların öne çıktığını görüyoruz.

Bu yüzden öne çıkmak, önde olmak ve takdir edilmek isteyenler böylesi garip videolar ortaya koymaktadır. Bu hem süreç içerisinde sosyal dejinasyon hem de kişilerin kendi psikolojisi ile ilişkilidir.

Örneğin geçen yıllarda Afyon’da bir gencimiz, farklı bir video çekmek isterken gece yarısı gölette boğularak vefat etmişti. Bu anlamda Tiktok'un bir de canlı yayın uygulamaları var.

Burada token adı verilen jetonlarla çocuklara hediye adı altında çok farklı istismarlar da görülmektedir. Ve baktığımız zaman dijital güvenlik tehlikesi de var. Çünkü sistemi yüklediğiniz anda bütün bilgilerinize ulaşma hakkı veriyor.

GPRS aracılığıyla her bir sistemin adımınızın konumunuzun farklı bilgiler şeklinde merkeze iletildiğini biliyoruz. Bu yüzden dikkatli bir şekilde kullanmanızı öneriyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.