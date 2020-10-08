Uzmanlar fidye virüslerine karşı uyarıyor

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça arttığı son aylarda, kullanıcıların özellikle fidye virüslerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle internet kullanımı rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bu durumu fırsat bilen kötü niyetli kişiler, çeşitli zararlı yazılımlar kullanarak insanları hedef alıyor.

Son zamanlarda ise yeni bir fidye virüsü yayılmaya başladı. Bilgisayarlarda dosyaları şifreleyerek kullanılmaz hale getiren Jigsaw adındaki fidye virüsü, şifreyi çözmek için kullanıcılardan para talep ediyor.

Bilgisayar yazılım uzmanı Yunus Özbek, bilgisayar virüslerinin son zamanlarda güncellenerek kendini tekrar göstermeye başladığını söylüyor.





FİDYE VİRÜSLERİNE DİKKAT

Fidye virüsünün kaynağı bilinmeyen mailler yoluyla bilgisayarlara bulaştığını ifade eden Özbek, “Fidye virüsü, tanıdığımız veya tanımadığımız insanlardan gelen mailler yoluyla bilgisayarımıza bulaştırılabiliyor. Burada önemli olan sosyal mühendislik; Karşı tarafın bize göndermiş olduğu linke tıklayıp mail adresi veya şifre girersek, onların göndermiş olduğu herhangi bir ‘exe' dosyasını indirirsek otomatik olarak bilgisayarımızdaki bütün veriler şifrelenebiliyor.

Bu şifreleri kırmak eski haline getirmek kısa zamanda mümkün olamayabiliyor. Dolayısıyla gelen maillere dikkat edilmeli. Şüphelendiğimiz bir durum varsa o maile tıklamamalıyız ve bilgisayarımıza indirmemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

"TİCARİ FİRMALAR HEDEF ALINIYOR"

Özbek, “Çünkü burada özellikle ticari faaliyet gösteren firmalar hedef alınabiliyor. Özellikle muhasebe verilerinin tutulduğu bu 'fidye virüsü' bulaştırılırsa tekrar geri dönüşü olmayan bir durum ortaya çıkıyor.

Veriler aynı gün şifrelenebiliyor ve geri dönüşü mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla firmalar kendi içlerinde ciddi bir kriz yaşayabiliyorlar.” dedi.





Keylogger virüsü hakkında da bilgiler aktaran Özbek, “Bu virüsler de herhangi bir USB belleğin içerisinde gömülmüş kötü amaçlı bir yazılım olabilir. Yine tanıdığımız bir kişi tarafından bilgisayarımıza takılmış olabilir.

Bilgisayarlarımızda sadece kişisel verilerimiz değil, banka bilgilerimizi de tutuyor olabiliyoruz. Keyloggerların bir özelliği var; tüm klavye vuruşlarını aynı anda sanal ortama taşır ve kötü amaçlı kişinin bilgisayarına çok rahatlıkla saniyeler içerisinde gönderebilir.” diyerek sözlerini tamamladı.