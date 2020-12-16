Uzmanlar, şarj aletlerindeki akım değerlerine karşı uyarıyor

Uzmanlar, günlük yaşamın vazgeçilmezi olan akıllı telefonlarda, uyumlu akım değerine sahip şarj aletlerinin kullanılması konusunda uyarıyor.

Son yıllarda akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte şarj konusunda da ciddi atılımlar yapıldı. Birçok şirket, kendi hızlı şarj cihazlarını piyasaya sürerek oldukça kısa şarj süreleri sunmaya başladı.

Satın alınan yeni cep telefonlarının yanında verilen orijinal şarj aletleri ise günlük yaşamda maruz kaldığı yıpranmalar sonucunda kolaylıkla bozulabiliyor.

Orijinal şarj aleti bulamayan ya da yüksek fiyatlara satın almak istemeyen vatandaşlar ise genellikle başka ürünleri tercih ediyor.

DOĞRU ŞARJ CİHAZI KULLANIN UYARISI

Bu ürünlerin kullanımında ortaya çıkan sorunlar ise çoğu kullanıcı tarafından ucuz maliyet nedeniyle göz ardı edilebiliyor. Telefoncular ve uzmanlar, akıllı telefonlarda doğru şarj cihazı kullanmanın hayati önem taşıdığını söylüyor. Kalitesiz ve cihazla uyumsuz akım değerine sahip şarj aletleri telefonlara ciddi zararlar verebiliyor.

Kaliteli ve uyumlu akım değerine sahip şarj aletleri kullanarak kullanıcıların yüksek maliyetli arızalardan kaçınabileceğinin altını çizen telefoncu Korkmaz Sönmez, “Telefonlarda orijinal şarj aletlerini kullanmak aslında bir nevi koruma çözümü. Fabrikadan çıkarken üreticiler telefonun tam anlamıyla ihtiyacına göre bu parçayı yapıyorlar.

Bu sebeple uzmanlar da ‘orijinal şarj aleti tercih edilmeli' diyorlar. Aslında şarj aletleri de akım değerleri ve kalite açısından değişkenlik gösterir. Günümüzde bazı şarj aletlerinin fiyatları, telefonların orijinal cihazlarından daha pahalı.

"AKIM DEĞERİNE DİKKAT"

Şarj aleti tercih ederken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta akım değerleri. Daha yüksek amper değerlerine ihtiyaç duyan telefonunuzda eğer düşük amperli şarj cihazı kullanırsanız, yavaş şarj dolumu ve çeşitli arızalara davetiye çıkarabilirsiniz.

"VERİ KAYBINA KADAR GİDİYOR"

Uzun vadede uyumsuz amperli şarj aleti kullanımı bataryanın ölmesine yol açıyor ve telefonun şarj soketinde arızalara sebep olabiliyor. Şarj soketindeki kısa devre arızaları ise telefonun hafıza modülünde arızalara neden oluyor ve verilerinizi kaybedebiliyorsunuz.

Bununla kurtulmak bile iyi, çünkü bu arızalar ana karta ulaştığında çok yüksek maliyetli zararlara yol açabiliyor. Şarj kablosunda da bahsettiğimiz amper değerler büyük önem taşıyor.

Doğru kablo kullanılmadığı takdirde şarj aleti bozuluyor ve daha ileri süreçte telefon da zarar görebiliyor.” ifadelerini kullandı.