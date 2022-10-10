Uzmanlar tahmin edilmesi zor şifreler önerirken, neden banka kartlarının şifresi 4 hanelidir

Uzmanlar tahmin edilmesi zor şifreler önerirken, neden banka kartlarının şifresi 4 hanelidir

Siber saldırılara karşı uzmanlar, genellikle sosyal medya hesaplarında tahmin edilmesi zor şifreler kullanılmasını öneriyor. Peki banka kartlarının şifresi neden uzun sayılar yerine, sadece 4 haneli?

Günümüzde dijital bankacılık hizmetlerinin oldukça gelişmesiyle artık birçok işi internet üzerinden yapabiliyoruz. Ancak yine de ATM'ler, binlerce banka müşterisi tarafından kullanılıyor.

Eğer bir bankada hesabınız varsa, mutlaka banka kartınız veya kredi kartınız da vardır. Bu kartları kullanarak ATM'lerden para çekerken veya marketlerden alışveriş yaparken, 4 haneli bir şifre girerek kimliğinizi doğrulamanız gerekir.

Bu şifreler hakkında oldukça ilginç bir şey daha var. Genellikle uzmanlar, internet ortamında tahmin edilmesi zor ve uzun şifreler öneriyor. Bu sayede siber saldırganların ve kötü niyetli kişilerin hesapları ele geçirmesi zorlaşıyor.

Ayrıca internet bankacılığı kullanıyorsanız, banka web sitesinin en az bir sayısal rakam ve özel karakterden oluşan bir şifre seçmenizi zorunlu kıldığını bilirsiniz.

Bununla birlikte, birçok banka bir adım daha ileri giderek 2-3 ayda bir şifrelerinizi değiştirmenizi zorunlu kılıyor.

Peki tüm banka hesabınızı ve paranızı koruyan kart şifreleri neden sadece 4 hanelidir? Banka veya kredi kartlarının şifresinin daha zor ve uzun olması gerekmez mi?

Neden kart şifreleri 4 hanelidir

Bu sorunun aslında basit bir cevabı var: Hatırlaması daha kolay olduğu için. Bankalar ve finans kurumları, hatırlaması 6 veya 7 haneli olana göre nispeten daha kolay olduğu için yalnızca 4 haneli bir kart şifresine sahip olmanıza izin verir.

Ancak bu durum, kartınızı kaba kuvvet saldırılarına karşı savunmasız hale getirebilir. Bu da bankaların aldığı önlemlerle engellenebiliyor.

Kaba kuvvet saldırıları, doğru kombinasyona ulaşılana kadar olası her sayı, alfabetik sayı ve sembol kombinasyonunu sistematik olarak deneyerek parolayı tahmin etmeye deniyor.

Banka kartları söz konusu olduğunda bu saldırılar, bir bilgisayar korsanının 0000, 0001, 0002, 0003 ve benzeri kombinasyonları deneyeceği ve sonunda 9999 sayısına ulaşana kadar bu döngüyü devam ettireceği anlamına gelir.

ATM şifreleri bu saldırılardan nasıl korunuyor

ATM kartı kullanıcıları için bankalar, kartınızı kullanırken kaç kez yanlış şifre girilebileceği konusunda bir sınır koyuyor.

Bu nedenle, arka arkaya üç kez yanlış şifre girerseniz, kartınız bloke ediliyor ve daha fazla şifre denenmesinin önüne geçiliyor.

4 haneli şifreler nasıl ortaya çıktı

Aşağıda fotoğrafını gördüğünüz John Shepherd-Barron adlı İngiliz mucit, Otomatik Vezne Makinesi, yani ATM'nin geliştirilmesine öncülük etti.

Başlangıçta Barron, ATM'lerde 6 haneli şifreler kullanmayı önermişti. Ancak bu öneriyi eşi Caroline'in üzerinde test eden Barron, eşinin hatırlayabildiği en uzun sayı dizisinin 4 olduğunu tespit etti.

Bu nedenle İngiliz mucit, ATM'lerde 6 hanei parolalar yerine 4 haneli olanların tercih edilmesini istedi. Sonuç olarak, 4 haneli ATM şifrelerinin dünya standardı haline gelmesi uzun sürmedi.