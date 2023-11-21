Uzmanlara göre 2100 yılına kadar ortaya çıkacak 5 şaşırtıcı teknoloji Herkesin ne yapacağına yapay zeka karar verecek. İnsan-makine melezleri ve robot hizmetçiler yaygınlaşacak. İşte bizi bekleyen 5 şaşırtıcı teknolojik yenilik.

ensonhaber.com

Yıl 2100 ve insanlar yer altı şehirlerinde yaşıyor ve karar verme konusunda yapay zeka akıl hocalarına güveniyor. Bunun gibi birçok farklı senaryo gelecekte bizi bekliyor.

Teknoloji geleceğin dünyasını nasıl değiştirecek? Uzmanlar, 2100 yılına kadar hayatımızda birçok yenilik yaşanacağını söylüyor.

Şimdi sizlerle birlikte, 2100 yılına kadar karşımıza çıkması beklenen 5 şaşırtıcı teknolojiye göz atacağız.

1. Dijital insanlar

İnsansı robotlar ve 'dijital arkadaşlar' insanlarla birlikte yaşayacak, robotlar ameliyat dahil görevleri üstlenecek ve insanlara arkadaşlık edecek.

Yapay zeka destekli dijital insanlar ve robotik insansılar günlük yaşamın bir parçası olacak; çöpü çıkarmak veya yıkamak gibi sıradan görevlerden, üst düzey eğitim veya karmaşık beyin ameliyatı gibi karmaşık görevlere kadar çeşitli görevleri üstlenecekler.

2. Yapay zeka akıl hocaları

Uzmanlar, gelecekte yapay zeka 'akıl hocalarının' herkese eşlik edeceğini ve hangi işi yapacakları da dahil olmak üzere onlar adına kararlar vereceğini söylüyor..

2100'ün yapay zeka akıl hocaları kuantum hesaplamanın gücünden yararlanacak ve sonsuz olasılıkları göz açıp kapayıncaya kadar işleyecek.

Yapay zeka akıl hocanız, işi sizin için yapacak ve nihai kararı vermeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgileri size bırakacak.

3. Şehirler yer altına taşınacak

2100 yılına gelindiğinde yer üstü alan çok önemli hale gelecek ve şehir altyapısının büyük bir kısmı, robotlar tarafından kazılacak tünellerle yer altına taşınacak.

Yeni tünel yapım teknolojilerine öncülük eden robotik firması HyperTunnel, robotların tünelleri kazacağını, araştırmacıların ise artırılmış gerçeklik kullanarak yer altındaki yeni yaşam alanlarını ve binaları haritalandıracağını söyledi.

Artık kamu hizmetleri, ulaşım ve enerjiye yönelik yeni altyapılarla gezegeni değiştirecek ve geleceğin mega şehirlerini yaratacak teknolojiye sahibiz.

4. Deepfake videoları yaygınlaşacak

Sahte video yaygınlaştıkça ve gerçeğinden ayırt edilmesi imkansız hale geldikçe, hükümetler kamera üreticilerini insanların videoya 'güvenebilmesi' için dijital filigran eklemeye zorlayacak.

Deepfake teknolojisinin hızlanmasıyla, insanlar artık fotoğraf, video veya ses kaydı olsun, dijital bir kaydın gerçekliğine güvenemeyecek.

Hukuki, güvenlik ve dijital sistemlerimizdeki dijital kayıtlara olan güvenimiz göz önüne alındığında, insanlar artık bir çözüm olmadan gördüklerine inanmayacaklar.

Bu nedenle 2100 yılına gelindiğinde tüm kayıt cihazları, yakalama anında filigran görevi gören yerleşik, şifrelenmiş bir zaman damgasına sahip olacak. Bu şifrelenmiş filigranlar; orijinal görüntüleri deepfake'lerden ayıracak.

5.Çocuklar sanal okullara gidecek ve avatarlar tarafından eğitilecek

Eğitim şirketi Kabuni'nin CEO'su ve kurucusu Nimesh Patel, yapay zeka 'akıl hocalarının' çocukların eğitimiyle ilgileneceğini ve çocuklara VR dersleri vereceğini söyledi.

Öğrenciler astrofizik okumak, canlı tarih dersleri için zamanda gezinmek ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri için yapay zeka danışmanlarıyla bağlantı kurmak için sanal evrende eğitim görecek.