Uzmanlardan uyarı: Dijital platformlar şiddeti normalleştirebilir

Son dönemde yaşanan okul saldırıları, dijital dünyanın karanlık yüzünü yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre sosyal medya platformları ve şiddet içerikli dijital oyunlar, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde tehlikeli etkiler oluşturabiliyor.

"DİJİTAL DÜNYA MASUMİYETİNİ KAYBEDİYOR"

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, dijital ortamların artık yalnızca eğlence alanı olmaktan çıktığını belirterek, şiddet içeriklerinin giderek yaygınlaştığını vurguladı. Kamer, şiddetin gözlem ve taklit yoluyla öğrenildiğini, dijital platformların da bu süreci hızlandırabildiğini ifade etti.

KAPALI GRUPLAR VE TEHLİKELİ İÇERİKLER

Uzmanlara göre özellikle bazı kapalı sosyal medya grupları, şiddeti teşvik eden içeriklerin yayılmasına zemin hazırlıyor. Bu ortamlarda saldırı planlamaları, zararlı yönlendirmeler ve siber zorbalık gibi ciddi risklerin bulunduğu belirtiliyor.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Başak Öztürk, bu tür platformların şiddeti körükleyici etkisine dikkat çekerek, dijital mecralarda olumsuz rol modellerin yaygınlaştığını ifade etti.

KÜRESEL BİR SORUN

Uzmanlar, okul saldırılarının yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını, ABD ve Avrupa ülkelerinde de benzer olayların yaşandığını hatırlatıyor. Dijitalleşmenin bu süreçte önemli bir etken olduğuna işaret edilirken, sorunun çok boyutlu ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

"TEK BAŞINA YASAK ÇÖZÜM DEĞİL"

Prof. Dr. Kamer, dijital platformlara yönelik yasakların tek başına yeterli olmayacağını belirterek, çözüm için aile, eğitim sistemi, sosyal politikalar ve hukuki düzenlemelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca “Dijital Denetim Kurulu” benzeri yapıların kurulmasının önemine dikkat çekti.

ŞİDDET İÇERİKLİ OYUNLARA DİKKAT

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise şiddet içeren dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkilerine değindi. Bu tür oyunların şiddeti normalleştirme ve içselleştirme riskini artırdığını belirten Eraslan, dikkat eksikliği, öfke kontrol sorunları ve gerçeklikten kopma gibi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DE MİLYONLARCA ÇOCUK RİSK ALTINDA

Eraslan, Türkiye’de 10-18 yaş aralığında yaklaşık 30 milyon çocuğun dijital oyunlarla temas halinde olduğunu belirterek, bu durumun dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi. Kötü niyetli kişilerin dijital platformlar üzerinden çocuklara ulaşabildiği ve yönlendirme yapabildiği uyarısında bulundu.

AİLELERE KRİTİK ROL DÜŞÜYOR

Uzmanlar, ebeveynlerin çocukların dijital dünyadaki faaliyetlerini yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor. Çocukların kullandığı uygulamaların bilinmesi ve dijital farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiği ifade ediliyor.

"SORUN OYUN DEĞİL, DENETİMSİZLİK"

Eraslan, dijital oyunların tamamen yasaklanması yerine bilinçli kullanımın teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, asıl sorunun denetimsiz ve rehbersiz dijital kullanım olduğunun altını çizdi. Uzmanlara göre, doğru yönlendirme ile dijital dünya çocuklar için hem güvenli hem de faydalı bir alan haline getirilebilir.