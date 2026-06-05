İstanbul Sultangazi'de kaza sonrası çıkan kavgada 1 kişi öldü

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İstanbul'un Sultangazi ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde Hakim Fakhani ile oğulları Baran ve Barış Fakhani'nin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken taraflar tartışmaya başladı.

Diğer aracın sürücüsünün yakınlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada baba ve 2 oğlu bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Hastanede tedavi altına alınan 25 yaşındaki Baran Fakhani, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Baba Hakim Fakhani ve diğer oğlu Barış Fakhani'nin tedavisi devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan, şüphelinin bıçaklı saldırısı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.