Uzmanlardan uyarı: Facebook şifrenizi değiştirin

Bilişim Hukuku Derneği, geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırının ardından, kullanıcıların Facebook şifrelerini değiştirmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Facebook'a yapılan siber saldırı sonucunda 533 milyon kullanıcının bilgileri çalınmıştı.

106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler çalınırken, 20 milyon Türk kullanıcının bilgileri de yayınlanan veritabanında bulunuyor.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ergün, "Öncelikle bilgilerin çalınıp çalınmadığına bakılmaksızın bütün Facebook kullanıcıları şifrelerini güncellemelidir. Özellikle Facebook şifresi ile başka şifreleri aynı ise bunları ivedilikle değiştirmelidir.

"AYNI ŞİFRELERİ KULLANMAYIN"

Örneğin, Facebook şifresi ile bankacılık faaliyetlerini yürüttüğü uygulamanın şifresinin aynı olması büyük tehlike arz etmektedir. Hatta kullanıcılar, şu an için kullandıkları Facebook şifrelerini bir daha Facebook ve başka uygulamalar ile kesinlikle kullanmamalıdır.

Bu şifrelerin harf, rakam, özel ifade gibi kolay tahmin edilecek tarzda olmamasına da özen gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

"KULLANICILAR DAVA AÇABİLİR"

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kullanıcı verilerinin ele geçirilmesi nedeniyle kullanıcıların maddi veya manevi zarara uğraması durumda zararlarının şirket tarafından tazmin edilmesi gerektiğini belirten Ergün, "Ayrıca, zarara uğrayan kullanıcı, bu zararın giderilmesi için mahkemeye başvurarak tazminat davası da açabilir.

Ayrıca KVKK, söz konusu kullanıcı bilgilerinin çalınmasında gerekli tedbirleri almadığını tespit etmesi halinde Facebook şirketine para cezası da kesebilir." değerlendirmesinde bulundu.