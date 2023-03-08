Uzun şarj ömrü isteyenlere! Samsung Galaxy M14 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Samsung, fiyatıyla dikkat çeken Galaxy M14 5G modelini tanıttı. Telefonun özelliklerine ve fiyatına yakından bakıyoruz.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, oldukça popüler olan Galaxy M serisine yeni modeller eklemeye devam ediyor.

Samsung’un giriş seviyesine yakın bir yerde konumlandırdığı Galaxy M14 5G, resmi olarak tanıtıldı.

6000 mAh bataryası ile dikkat çeken telefonun fiyatına ve özelliklerine gelin daha yakından bakalım.

Samsung Galaxy M14 5G özellikleri

6.6 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde LCD ekrana sahip Samsung Galaxy M14 5G, gücünü Exynos 1330 işlemcisinden alıyor.

4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle gelen telefonun arka kısmında 50MP + 2MP + 2MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Ön kısımda ise 13 MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

Galaxy M serisindeki modellerde genellikle yüksek bataryalar tercih eden Samsung, Galaxy M14 5G'de de tam 6000 mAh batarya kullanıyor. Üstelik bu batarta, 25W hızlı şarjı destekliyor.

Samsung Galaxy M14 5G fiyatı

Samsung Galaxy M14 5G'nin 4GB RAM ve 64GB depolama sürümü 225 dolardan, 4GB RAM ve 128GB depolama sürümü ise 244 dolardan satışa sunulacak.