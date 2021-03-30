Uzun süre uzayda kalmak kalbi küçültebilir

Uzayda uzun süre geçirmenin fiziksel etkileri konusunda yürütülen bir araştırmada, kalp ile ilgili yeni bir bulgu elde edildi.

Çeşitli bilimsel deneylere ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda şimdiye kadar birçok astronot görev yaptı.

Uzayda uzun süre geçirmenin fiziksel etkileri konusunda yürütülen bir araştırma, kalp ile ilgili önemli bir bulguyu ortaya çıkardı.

Amerikalı bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kesintisiz neredeyse bir yıl geçiren emekli astronot Scott Kelly'nin kalbinin, haftada 6 gün pedal çevirmesine veya dayanıklılık egzersizi yapmasına rağmen küçüldüğünü tespit etti.

HAFTADA 0,74 GRAM KÜÇÜLDÜ

Uzmanlar, 27 Mart 2015 ile 1 Mart 2016 arasında uzay istasyonunda geçirdiği 340 gün boyunca, Scott Kelly'nin kalbinin sol karıncığının haftada 0,74 gram hacim kaybettiğini belirtti.

KALBİN ÇALIŞMASINA ETKİSİ YOK

Öte yandan bu hacim kaybının, kalbin fonksiyonunu etkilemediğine işaret edilirken, Kelly'nin kalbindeki küçülmenin, 2018'de Pasifik Okyanusu'nu 159 günde geçen uzun mesafe yüzücüsü Benoit Lecomte'de de gözlendiği ifade edildi.

Bu iki örnek; uzun süre yer çekimsiz ortamda kalmanın kalbin yapısını değiştirdiğini, düşük yoğunlukta egzersizin küçülmeye engel olamadığını ortaya koyuyor.

Araştırmacı Dr. Benjamin Levine, "25 yıldır kalbin uzay yolculuğuna, egzersize ve yüksek irtifaya nasıl adapte olduğuyla ilgili yürütülen çalışmalardan öğrendiğim bir şey varsa o da kalbin son derece uyumlu bir organ olması ve bulunduğu yerin taleplerine cevap vermesidir." değerlendirmesini yaptı.

Bilim insanları, sıra dışı işler yapan sadece iki kişi üzerinde çalışma yürüttüklerini, insan vücudunun olağanüstü durumlara nasıl tepki verdiğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını söylüyor.