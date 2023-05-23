Uzun zamandır beklenen mesaj düzenleme özelliği WhatsApp'a geldi Kullanıcıların WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajları 15 dakika içinde düzenleyebilecekleri yeni özellik duyuruldu.

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Beklenen özellik sonunda WhatsApp'ta...

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı kuruluşu olan Meta'dan yapılan açıklamada WhatsApp kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiği belirtildi.

Kullanıcıların gönderdikleri bir mesaja uzun basarak 'düzenle' seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabileceğine işaret edilen açıklamada düzenlenen mesajların 'düzenlendi' ifadesi ile işaretleneceği ancak mesajlaşılan kişilerin düzenleme geçmişini göremeyeceği aktarıldı.

Yakın zamanda herkesin kullanımında olacak

Mesajlar ve yapılan düzenlemelerin uçtan uca şifrelemeyle korunacağı, özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulduğu, gelecek haftalarda da herkesin kullanımında olacağı kaydedildi.