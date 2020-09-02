V şeklinde tasarlanan yolcu uçağı Flying-V, ilk test uçuşunu tamamladı

Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen V şeklindeki yolcu uçağı Flying-V, ilk deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Teknolojinin oldukça gelişmesiyle farklı tasarımlara sahip uçak modelleri karşımıza çıkıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız mermi uçak, bunlardan yalnızca bir tanesiydi.

Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi öğrencileri ise tamamen V şeklinde bir tasarıma sahip yeni yolcu uçağı geliştiriyor.

EN VERİMLİ UÇAKTAN YÜZDE 20 DAHA AZ YAKIYOR

Flying-V isimli uçak, özellikle düşük yakıt tüketimiyle ön plana çıkarken, şu anda piyasadaki en verimli uçak olan Airbus A350'den yüzde 20 daha az yakıt tüketiyor.

Delft Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 2017'den beri üzerinde çalıştığı uçak projesi, Hollanda Kraliyet Hava Yolları (KLM) ve Airbus firması tarafından destekleniyor.





FLYING-V ÖZELLİKLERİ

Flying-V isimli uçağın yolcu kabini, kargo güvertesi ve yakıt tankları, kanat içerisine yer alacak.

314 yolcu kapasiteli olarak tasarlanan Flying-V, aerodinamik yapısı ve düşük ağırlığı sayesinde en verimli hava aracı olacak.

MİNİ VERSİYONU TEST EDİLDİ

Flying-V'nin kanat açıklığı 3 metre olan mini modeli, geçtiğimiz salı günü 5 dakikalık ilk deneme uçuşunu başarıyla tamamladı.

Test uçuşundan sonra bazı açıklamalar yapan proje lideri Roelof Vos, beklenildiği gibi küçük bir sapma olduğunu, ancak bunu da çözebileceklerini belirterek ilk uçuştan oldukça memnun kaldığını açıkladı.

UÇMASI YILLAR ALABİLİR

V şeklindeki uçağın gerçekten uçabilmesi için, daha uzun bir süreye ihtiyaç olduğu ve bunun yıllar alabileceği söyleniyor.