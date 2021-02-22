Valheim, dünyanın en çok oynanan ikinci oyunu oldu

Valheim, dünyanın en çok oynanan ikinci oyunu oldu

Yalnızca iki haftada GTA 5 ve PUBG'nin indirilme rekorlarını kıran Valheim, dünyanın en çok oynanan ikinci oyunu olmayı başardı.

Oyunseverler, hem YouTube hem de Twitch aracılığıyla birçok oyunun popüler olmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz aylarda bir anda popüler olan Among Us oyunundan sonra, şimdi de yine aynı platformlarda yepyeni bir oyun karşımıza çıktı: Valheim.

Özellike YouTube ve Twitch yayınlarıyla bir anda popüler hale gelen Valheim, 2 Şubat gibi yakın bir tarihte yayınlanmasına rağmen şimdiden birçok rekoru kırdı.

DÜNYANIN EN ÇOK OYNANAN 2. OYUNU OLDU

İki haftadan kısa bir sürede 2 milyondan fazla indirilen ve Steam’de rekor kıran Valheim, anlık oyuncu sayısını 500 binin üzerine çıkardı ve kısa sürede dünyanın en çok oynanan ikinci oyunu oldu.

Maksimum eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru şu anda 1,1 milyon ile CS:GO oyununa ait. Uzmanlara göre Valheim, güncellemelerle daha fazla yenilik getirip, oyuncuları kendine çekerse CS:GO'nun da rekorunu kırabilir.

VALHEIM NASIL BİR OYUN?

İskandinav topraklarında geçen Valheim’de amaç, tüm zorluklara rağmen hayatta kalabilmek. Mitolojik karakterlerin de bulunduğu oyunda, inşaat ve tarım gibi çeşitli detaylar da yer alıyor.

Karakterin sadece kıyafetleriyle büyük bir haritanın ortasına bırakılmasıyla başlayan Valheim, bir yandan kendi yerleşiminizi kurarken bir taraftan da canavarlar ve düşmanlardan korunmayı amaç ediniyor.

VALHEIM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ VE FİYATI

Son dönemlerin popüler oyunu olan Valheim sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 7 ve sonrası

Windows 7 ve sonrası İşlemci: 2.6 GHz Dual Core veya benzer bir işlemci

2.6 GHz Dual Core veya benzer bir işlemci Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 500 serisi ve benzer bir ekran kartı

GeForce GTX 500 serisi ve benzer bir ekran kartı DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 7 ve sonrası

Windows 7 ve sonrası İşlemci: i5 3GHz ve sonrası

i5 3GHz ve sonrası Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 970 serisi ve benzer bir ekran kartı

GeForce GTX 970 serisi ve benzer bir ekran kartı DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Tamamen Türkçe altyazı ve arayüzle gelen Valheim, Steam üzerinden 32 TL’lik fiyatıyla oyunseverlerle buluşuyor.