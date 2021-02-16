Valheim nedir, fiyatı ne kadar? Valheim hakkında merak edilenler..

Dünyanın en popüler oyun platformlarından biri olan Steam’in yeni fenomeni Valheim rekor kırıyor. GTA 5 ve PUBG'den fazla indirilen bu oyun, 2 haftada 2 milyondan fazla indirildi. Peki, Valheim nedir?

2 Şubat tarihinde Steam platformunda yayınlanmasından bu yana Valheim, beklentileri aşan bir satış performansı gösterdi.

İki haftadan kısa bir sürede 2 milyondan fazla indirilen ve Steam'de rekor kıran Valheim dikkatleri üzerine çekti.

İşte, İskandinav temalı hayatta kalma oyunu Valheim hakkında detaylı bilgiler…

VALHEIM NEDİR, NASIL OYNANIR?

İskandinav topraklarında geçen Valheim'de amaç, tüm zorluklara rağmen hayatta kalabilmektir. İnşaat ve tarım konularına da değinen oyunda, mitolojik karakterler bulunuyor.

Karakterin sadece kıyafetleriyle büyük bir haritanın ortasına bırakılmasıyla başlayan oyunda, bir yandan kendi yerleşiminizi kurarken bir taraftan da canavarlar ve düşmanlardan korunmaya çalışıyorsunuz.

VALHEİM HİKAYESİ

Steam platformunda yerini alan oyunun hikayesinden ise şu şekildedir:

Savaşta katledilen bir savaşçı olan Valkyrieler, ruhunuzu onuncu İskandinav dünyası Valheim'a taşıdı. Kaos yaratıkları ve tanrıların eski düşmanları tarafından kuşatılmış, Odin'in kadim rakiplerini öldürmek ve Valheim'a düzen getirmekle görevli ilkel tarafın en yeni koruyucususunuz.



Denemeleriniz, silahsızlandırıcı derecede barışçıl Valheim merkezinde başlıyor. Ancak tanrılar cesurluğu ve ihtişamı ödüllendiriyor. Heybetli ormanlar ve karla kaplı dağlarda ilerleyin, daha ölümcül silahlar, daha sağlam zırhlar, viking kaleleri ve ileri karakollar yapmak için daha değerli malzemeleri keşfedin ve toplayın.

Muazzam bir uzun gemi inşa edin ve egzotik toprakları aramak için büyük okyanuslarda yelken açın ama çok uzağa yelken açmaya karşı dikkatli olun.

Yöntemsel olarak oluşturulmuş devasa dünya - gizemli ormanlardan heybetli karlı dağ sıralarına ve çarpıcı çayırlara kadar, savaşa ve avlanacak vahşi doğaya sahip efsanevi yaratıklarla tamamlanan mistik toprakları keşfedin ve yaşayın.

İşbirliği PvE (2-10 oyuncu) - Toprakları tek başınıza cesaretlendirmek veya güvenilir müttefiklerle girişimde bulunmak istiyorsanız, Valheim bağımsız, oyuncu tarafından barındırılan sunucuları ve sınırsız dünya yaratmayı destekler. 3-5 oyuncuyla kooperatif oynamanızı öneririz.

Çok çeşitli silahlarla kaçma ve engelleme tabanlı savaş sistemini cezalandırma

Hafif sallardan heybetli savaş gemilerine, denizleri fethetmek ve yeni toprakları keşfetmek için efsanevi gemiler inşa edin.

Efsane ve efsanenin intikamcı ilkel patronlarını çağırın ve yenin ve yeni güçlü eşyalar geliştirmek ve geliştirmek için kupaları toplayın

Esnek ev ve temel bina sistemi - bal likörleri, çiftlikler, yerleşim yerleri, kaleler ve daha fazlasını yükseltin.

Sezgisel eşya işçiliği - en iyi silahları ve zırhları üretin ve yiyecek ve bal likörü hazırlayın.

Özel sunucu - kalıcı bir sunucu çalıştırmak isteyen oyuncular için. PC'nizde sunucu çalıştırmamayı tercih ediyorsanız, G-Portal'da bir sunucu kiralamayı düşünün.

VALHEİM FİYATI NEDİR?

Valheim'in Steam'deki fiyatı 32 TL. Oyunun normal fiyatı ise 20 dolar.

Ayrıca, Valheim'de Türkçe arayüz ve altyazı desteği bulunuyor.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyun için aranan sistem gereksinimleri şu şekildedir:

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

İşlemci: 2.6 GHz Çift Çekirdekli veya benzeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 500 serisi veya benzeri

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

İşlemci: i5 3GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 serisi veya benzeri

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan



