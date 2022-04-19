Valorant'ın Türk ajanı Fade göründü! 'Kınalı kuzu'

Türk oyuncuların dört gözle bekledikleri Türk ajan Fade nihayet ilk kez görücüye çıktı. Oyun severler, Fade'in görünüşü ve yeteneklerini mercek altına almış durumda.

Valorant fanları muradına erdi.

Güney Kore, Brezilya, İsveş, ABD, Çin, Rusya derken Türk karakter de dahil oldu.

Riot Games'in FPS oyunu Valorant'a gelmesi beklenen Türk ajan, sonunda göründü.

Valorant Türkiye resmi hesabı yeni karakter Fade'in görüntülerini paylaştı.

Uzun süredir çıkması beklenen ve Türk olması nedeniyle de büyük bir heyecan yaratan Valorant Fade karakterinin görünüşü, yetenekleri ve özellikleri araştırılıyor.

Valorant'ın Türk ajanı: Fade

Türk ajan Fade'in kadın olması en dikkat çeken özelliği oldu.

Fade, ellerindeki kına benzeri desenlerle de öne çıkıyor.

Türk ajanın görselleri oyuncuları sosyal medyada ikiye böldü.

Kimileri karakterin görünüşünü modern bulurken, kullanıcıların bir kısmı ise Türk olduğunun anlaşılmadığını dile getirdi.

Valorant Fade karakteri yetenekleri ve özellikleri 24 Nisan Masters Reykjavik finalinde ortaya çıkacak.