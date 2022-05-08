Valorant'ın Türk ajanı Fade'i bakın kim seslendiriyor! O isim Çukur'un güzeller güzeli yıldızı çıktı

Riot Games'in tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan FPS türündeki oyunu VALORANT'a Türk bir ajan eklenmişti. Merakla beklenen Türk ajan Fade'in lokal seslendirmesini bakın kim seslendiriyor.

Riot Games'in tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan FPS türündeki oyunu Valorant'a 28 Nisan 2022 tarihinde Türk bir ajan eklenmişti.

Uzun süredir çıkması beklenen ve Türk olması nedeniyle büyük bir heyecan yaratan Fade'in yetenekleri ve özellikleri kadar karaktere kimin hayat vereceği de büyük bir merak konusuydu.

Kültür unsurlarımızın geleneksel ve modern bakış açılarıyla harmanlanarak yer verildiği Fade, fiziksel özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

Özellikle ellerindeki kına benzeri desenlerle öne çıkan Türk ajan Fade'in lokal seslendirmesini gerçekleştiren oyuncu belli oldu.

İlayda Aşilan seslendiriyor

Türk kültürünün özelliklerinin titizlikle işlendiği ajan Fade, kendisine ses veren ünlü isimle de karakterini adeta pekiştirdi.

28 Nisan'da oyuncularla buluşan ajan Fade'i, genç kuşağın başarılı oyuncularından İlayda Alişan seslendirdi.

Seversin dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan İlayda Alişan; Masumiyet, Çukur, Kırmızı Oda dizilerinde sergilediği performansla adından söz ettirmişti.

''Yeni nesille Valorant dünyasında buluşmak heyecan verici''

İlayda Alişan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Dünya genelinde milyonlarca hayranı olan ve ülkemizin en popüler oyunlardan biri olan Valorant'ta Türk bir karaktere hayat vermek öncelikle çok gurur verici. Özellikle yeni neslin en önemli eğlence mecralarından biri olan dijital oyun dünyasında, Valorant'ta onların karşısında olmak, oyuncularla buluşmak heyecan verici. Replikleri, tonlaması, vurguları, olaylara karşı tepkileriyle birlikte bir karaktere ses vermek, elbette onu çok yakından tanımak anlamına geliyor Bu süreçte Fade’i çok sevdiğimi söyleyebilirim. Tüm ekiple birlikte karakterin ruhuna uygun bir seslendirme çalışması gerçekleştirdik. Tüm oyuncuların Fade karakteri ile Valorant heyecanına heyecan katacaklarını düşünüyorum.'' ifadelerine yer verdi.

Kadınların gücü Türk ajana yansıdı

Valorant'taki ilk Türk ajanın kadın olması, yerel ve global düzeyde ilgi çeken bir başka konu oldu.

Ajanın alışılagelmiş unsurlardan uzak, özgün bir yapıda olması ve kadın bir karakter olması oyuncular tarafından beğeniyle karşılanırken, karakterin hayata geçirilmesi aşamasında da kadınların rolü ön plana çıktı.

Fade karakterinin global seslendirmesinde Selin Çuhadaroğlu, lokal seslendirmelerinde İlayda Alişan ve müziklerinde yine bir Türk kadın sanatçı Helin Şentürk ile çalışıldı.

Valorant'ın Türk ajanı Fade'in temel yetenekleri

Türk kelle avcısı, düşmanların sırlarını gasp etmek için saf kâbus gücünü kullanıyor. Korkuyla uyum içinde çalışarak hedeflerini avlayan yeni ajan, hedeflerinin işini bitirmeden önce en büyük korkularını açığa çıkarıyor.

Valorant'tan yapılan bilgilendirmede Türk ajan Fade'in temel yetenekleri şöyle sıralandı:

- Musallat (E): Musallat olan bir gözcü kuşan. Fırlatmak için ateş et. Gözcü belli bir süre sonra yere iner. Gözcü yere indiğinde etkinleşerek görüş menzili içinde kalan düşmanları açığa çıkarır ve hepsine dehşet izi uygular. Düşmanlar gözcüyü yok edebilir. Gözcüyü yere erken indirmek için tekrar kullan.

- Mıhla (Q): Bir saf korku yumağı kuşan. Fırlatmak için ateş et. Yumak belli bir süre sonra yere iner. Yumak yere çarptığında açılarak yakındaki düşmanları oldukları yere sabitler. Sabitlenmiş düşmanlar sağır olur ve çürüme hasarı almaya başlar. Yumağı yere erken indirmek için tekrar kullan.

- Ecel (C): Bir Ecel kuşan. Ecel'i düz bir hatta ileriye yollamak için ateş et. Ecel, koni şeklindeki görüş alanında bulunan herhangi bir düşmana veya düşmanın bıraktığı ize kilitlenip hedefinin peşine takılır ve yakalarsa hedefin görüşünü kısıtlar. Ecel'i nişangâhının baktığı yöne doğru ilerletmek için ateş etme düğmesini basılı tut.

- Gece Karanlığı (X): Korkunun gücünü kuşan. Duvarların içinden geçebilen bir kâbus enerjisi göndermek için ateş et. Bu enerji rakibe doğru giden bir iz oluşturmanın yanında rakibi sağır eder ve çürüme uygular.