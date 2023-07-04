Var olmaması gereken zombi gezegen bulundu Bilim insanları, yıldızının şiddetli ölümünden mucizevi bir şekilde kurtulmuş gibi görünen yeni bir gezegen keşfetti

ensonhaber.com

Tıpkı Güneş'in yok olması halinde Dünya'nın da sonunun geleceği gibi, gezegenler yıldızlarının ölümü sonrası yok olur.

Örneğin Güneş öldüğünde 100 katına kadar genişleyecek ve Dünya'yı yutacak. Ancak yeni bir çalışma, bu gezegenlerin en azından bazılarının hayatta kalabileceğine dair umut veriyor.

Bir gezegen hayatta kalmayı başardı

Halla olarak bilinen Jüpiter benzeri gezegen, yıldızı Baekdu'nun ölümüne rağmen hayatta kalmayı başardı.

Bilim insanları, Baekdu'nun daha önce genişleyerek kırmızı bir deve dönüştüğünü keşfetti. Ancak bu durumda, kendisi ile Halla arasındaki mesafenin 1,5 katına kadar şişerek yıldızı içine çekmesi gerekiyordu.

Bu dramatik ve şiddetli olaya rağmen Halla, Hawaii'deki teleskopları kullanan astronomlar tarafından görüntülendi. Bu da gezegenin hala hayatta kaldığını gösteriyor.