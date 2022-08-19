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    Venüs'te yaşam umudu: Gelecek yıl araç fırlatılacak

    Güneş sisteminin ikinci gezegeni Venüs'ün atmosferini keşfetmek için yeni araç fırlatılacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 16:31
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    Venüs'te yaşam umudu: Gelecek yıl araç fırlatılacak

    Geçtiğimiz yıllarda, yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen fosfin adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini duyurmuştu.

    Cardiff Üniversitesi, MIT ve Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Venüs'ün bulutlarında amonyak bulunduğunu ve bu nedenle uzaylı organizmaların burada olabileceğini tahmin ediyor.

    Bu açıklamanın ardından NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kurumlar, Venüs'le daha fazla ilgilenmeye başladı.

    Yeni araç fırlatılacak

    Rocket Lab, Dünya yüzeyinden yaklaşık 48 ila 60 kilometre uzaklıktaki Venüs'ün atmosferinde yaşıyor olabilecek Dünya dışı varlıkları tespit etmek için Venüs'ün bulutları arasına bir Elektron uzay aracı ve Foton sondası fırlatacağını duyurdu.

    Venüs te yaşam umudu: Gelecek yıl araç fırlatılacak #1

    2023’te fırlatılacak 20 kilogramlık sonda, Venüs'ün bulutlarında sadece 5 dakika geçirecek ama yine de çarpıcı keşifler yapabilir.

    Bilim insanlarına göre, Venüs'ün bulutlarında yaşam varsa, gezegenimizde ve hatta Mars gibi komşu gezegenlerde gördüğümüzden farklı bir kimyasal bileşime sahip mikroplar olması da muhtemel.

    Gezegenimizde amonyak, suda yaşayan organizmalardan kalan yaygın bir atık. Venüs'ün üst atmosferindeki amonyak varlığı ise, 1970'lerden beri gök bilimcilerin kafasını karıştırıyor.


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