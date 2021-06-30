Venüs'teki yaşam belirtileri bilim dünyasını ikiye böldü

Geçtiğimiz yıl, Venüs’ün atmosferinde yaşamın varlığına işaret eden fosfin gazının bulunması sonrası bilim dünyası ikiye ayrıldı.

Geçtiğimiz yıl, yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini duyurmuştu.

Venüs'te yaşam belirtilerine rastlanması birçok uzay şirketinin ilgisini çekti. Örneğin NASA, iki farklı Venüs görevine odaklanacağını duyururken, Rusya ise Venüs için ulusal bir proje başlatılacaklarını belirtmişti.

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Fosfin gazının tespit edilmesi, “Venüs’te hayat var mı?” sorusuna yanıt arayan bilim insanlarını ikiye ayırdı.

Bilim insanları, son yayınladığı çalışmada gezegenin oldukça kuru bir havaya sahip olması nedeniyle yaşamın imkansız olduğunu savunuyor.

Geçen yıl yapılan fosfin keşfinin arkasındaki araştırmacılar ise Venüs’te hayatın olduğuna hala inandıklarını belirtiyor.

Dünya'da, fosfin hayvanların bağırsaklarında veya bataklıklar gibi oksijen açısından fakir ortamlarda yaşayan mikropların aktiviteleriyle oluşuyor ve doğrudan hayatın varlığına işaret ediyor.

Araştırmacılar, bu nedenle Venüs atmosferinde bulunan fosfinin yalnızca canlılar tarafından oluşturulabileceğini söylüyor.

Ancak bazı bilim insanları, bu hipotezi sorgulayarak söz konusu gazın henüz açıklanamayan atmosferik ve jeolojik süreçlerden kaynaklanabileceğini iddia ediyor.

Bilim dünyasını ikiye ayıran "Venüs'te yaşam var mı?" sorusu, gelecekte düzenlenecek uzay görevleriyle cevaplanacak.