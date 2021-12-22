Vergi kaçıran Çinli fenomene 210 milyon dolar ceza

“Viya” takma adını kullanan ve Çin’in en popüler sosyal medya yayıncılarından biri olan Huang Wei, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 210 milyon dolar ceza aldı.

Son zamanlarda teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı artıran Çin, aynı zamanda fenomenleri de yakın takipte.

Sosyal medya fenomenlerinin gelirlerini vergilendirmek için devletler sıkı kontrollerde bulunuyor.

10 milyonlarca takipçisi bulunan ve "Viya" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Huang Wei, söz konusu kontrollerden nasibini aldı.

210 MİLYON DOLAR CEZA ALDI

Yapılan incelemelerden sonra, gelirlerini gizleyerek vergi kaçırdığı tespit edilen fenomen, 1,3 milyar yuan (210 milyar dolar) cezaya çarptırıldı.

"CEZAYI KABUL EDİYORUM"

Viya, Weibo hesabından yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu ve vergi makamları tarafından verilen cezayı tamamen kabul ettiğini açıkladı.

36 yaşındaki Viya, çevrimiçi alışverişin hızlı büyümesinin etkisiyle Çin'de büyük bir internet ünlüsü haline geldi.

Viya, ülkenin "canlı yayın kraliçesi" olarak biliniyor ve çevrimiçi alışveriş platformu Taobao’da erişteden, rokete kadar her şeyi satıyor. Viya, Time dergisinin “2021'de 100 etkili isim” listesinde de yer almıştı.

CEZADAN SONRA TEPKİLER GECİKMEDİ

Viya'nın popülerliği cezadan sonra sorgulanmaya başladı. Gelen tepkilerden sonra Weibo hesabı kapatılan kadının, aynı zamanda satış yaptığı TaoBao platformundaki hesabı da askıya alındı.