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    Veri aktarım hızında rekor kırıldı: Saniyede 1.84 petabit

    Danimarka Teknik Üniversitesi ve İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, yeni bir veri aktarım rekoru kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 11:32
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    Veri aktarım hızında rekor kırıldı: Saniyede 1.84 petabit

    Geçtiğimiz haziran ayında Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü’nde (NCIT) bulunan bir araştırma ekibi, saniyede 1,02 petabit (yaklaşık 1.024 terabit veya 1 milyar megabit) veri aktarım hızına ulaşarak rekor kırmıştı.

    Danimarka Teknik Üniversitesi ve İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Japonya'nın rekorunu ileriye taşımayı başardı.

    Saniyede 1.84 petabitlik veri aktarıldı

    Tek bir lazer ve tek bir optik çip kullanan araştırma ekibi, saniyede 1,84 petabitlik veri aktarmayı başardı. Bu rakam, toplam küresel internet trafiğinin bir saniyedeki veri aktarım hızının iki katına eşit.

    internet

    Danimarka Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Leif Katsuo Oxenlowe, "Veri merkezlerinde tutulan, enerji tüketen ve ısı üreten yüz binlerce lazer yerine yeni bir çözüm sunuyoruz." diye konuştu.

    Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda yüksek hızlı internet bağlantılarına oldukça ihtiyaç var. Birçok bilim insanı, böyle giderse birkaç yıl içerisinde küresel internet altyapısının çökebileceğini söylüyor.


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