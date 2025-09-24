Verizon, Samsung ve Nokia 6G için çalışmalara başladı

ABD'li telekomünikasyon devi Verizon; Meta, Samsung, Nokia, Sony Ericsson ve Qualcomm gibi büyük teknoloji şirketleriyle iş birliği yaparak yeni nesil 6G teknolojisi üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.

Amaç, 5G'nin başlattığı dönüşümü daha da ileriye taşımak.

6G'DEN NE BEKLENMELİ? 1.000 GBPS HIZ VE "ALGILAYAN" SİNYALLER

Yeni nesil 6G teknolojisinden ciddi iyileştirmeler bekleniyor. Samsung, saniyede 1.000 gigabit'e (Gbps) varan akıl almaz hızlar ve süper düşük gecikme süreleri öngörüyor.

Nokia ise 6G sinyallerinin çevremizdeki dünyayı "algılamasının" yollarını araştırıyor. Bu teknoloji sayesinde gelecekte telefonunuzun yapay zeka kullanarak ortamınızın dijital bir ikizini oluşturması mümkün olabilir.

KÜRESEL STANDARTLAR İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

Verizon'un yöneticilerinden Joe Russo, mevcut "5G Advanced" teknolojisinin bir sonraki adım olan 6G için temel oluşturduğunu vurguladı.

Verizon ayrıca, herkesin dünya çapında aynı ağı kullanabilmesini sağlamak için küresel standart gruplarıyla birlikte çalıştıklarını da belirtti.