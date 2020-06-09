Video konferansa yerli alternatif: İvme

MAY Siber Teknoloji, bilgi teknolojileri alanındaki deneyimiyle oluşturduğu İvme Video Tabanlı Bütünleşik İletişim ve Öğrenme Platformu ile konferans uygulamalarına yerli alternatif sundu.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanması, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talebi artırmıştı.

Ancak Zoom, geçtiğimiz üç aylık dönemde ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirilmesine rağmen, güvenlik endişeleri nedeniyle uygulamaya olan güven bir hayli azalmıştı.

Bu tür uygulamalara alternatif olarak geliştirilen yerli çözümler için çalışmalar yoğun şekilde sürerken, şirketler ve kurumlar da bu teknolojileri bünyelerine katmaya yönelik adımlar atıyor.

YERLİ VİDEO KONFERANS ÇÖZÜMÜ: İVME

"Türkiye'nin bütünleşik iletişim platformu olmak" vizyonuyla tamamen yerli sermayeyle geliştirmelerine devam edilen İvme aracılığıyla, hem koronavirüs salgını süreci hem de salgın sonrasında yeni normal olarak adlandırılan dönemde, müşterilerin mevcut iş ve çalışma düzenlerini sanal ve online bir ortama taşımaları amaçlanıyor.

Geliştirilen İvme uygulaması sayesinde, çalışmaların web veya mobil ortamda lokasyon ve zamandan bağımsız, kesintisiz, güvenli ve şifreli altyapıyla devam etmesi hedefleniyor.

MAY Siber Teknoloji, 2008'den bu yana geliştirmelerine devam edilen İvme Video Tabanlı Bütünleşik İletişim ve Öğrenme Platformu ile kamu, finans kuruluşları, büyük bankalar ve özel sektördeki kurumsal yapılardaki 20'den fazla müşteride yaklaşık 200 bin son kullanıcıda güvenli bir altyapıyla kullanılabilecek olgunluğa ve yeteneklere ulaştı.

Platform, her cihazdan video konferans görüşmelerine bağlantı imkanı sağlayarak lokasyon ve zamandan bağımsız üretkenliği ve verimliliği artırıyor.

Ar-Ge faaliyetleri İstanbul ve Ankara ODTÜ Teknokent ofislerinde 100'den fazla çalışanla devam edilen İvme çözümü için, teknoloji ve müşterilerden gelen geri dönüşler yakından takip ediliyor.

Sistem; yazılım tabanlı bir video konferans yöntemi olarak doküman, masaüstü paylaşımı, konferans kaydı, mesajlaşma, moderasyon yönetimi ve e-posta daveti gibi bütün özelliklere sahip. Ayrıca görüşmelerin güvenli ve şifreli altyapıyla yapılması sağlanıyor.

BÜTÜNLEŞİK TEK BİR YAPI

İvme'nin benzer ürünlere göre en büyük artısını video konferans, webinar, canlı yayın ve uzaktan eğitim sistemlerini bütünleşik tek bir yapıyla sunması oluşturuyor.

İvme aracılığıyla video konferans sisteminde görüntülü ve şifreli iletişimin yanı sıra webinar/sanal sınıflarda katılımcılara online ve interaktif eğitimlerin verilebilmesi, video portal sistemiyle canlı yayınların ve kayıtlı video içeriklerinin mobil veya web ortamdan 7/24 erişilebilir olması, uzaktan eğitim sisteminde başvurudan eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verilmesine kadar bütün süreçlerin online yönetilmesi sağlanıyor.

VERİLER YURT DIŞINA ÇIKMIYOR

Yetkililer, video konferans sistemi gibi güvenliğin kritik olduğu çözümlerde Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli ürün kullanımıyla bilgi güvenliğinin sağlandığı ve kullanıcı verilerinin yurt dışıyla paylaşılmadığı çözümlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.