ABD'li Virgin Galactic şirketine ait uzay aracı ‘VSS Unity’, uzay turizmi için ikinci uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

İngiltere’de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan ve uzaya ticari seferler düzenlemeyi amaçlayan Virgin Galactic, uzaya turist götürmek için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda geliştirilen VSS Unity isimli uzay aracı, geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk mürettebatlı test uçuşunu yapmış, ancak 15 kilometre yükselen aracın ateşleme sisteminde meydana gelen bir sorun nedeniyle test başarısız olmuştu.

YENİ TEST BAŞARIYLA YAPILDI

Virgin Galactic, VSS Unity adlı aracıyla ikinci uzay uçuşunu başarıyla tamamladı. New Mexico’dan yola çıkan VMS Eve adlı taşıma gemisiyle 13 kilometre yükseklikten bırakılan VSS Unity, 89 kilometre yüksekliğe çıktı.

VSS Unity adlı uzay aracının uçuş denemesine C.J. Sturckow ve Dave Mackay pilotluk yaptı. Belirlenen yüksekliğe ulaşan VSS Unity, daha sonra süzülerek atmosfere giriş yaptı.

Virgin Galactic ikinci uçuş testini tamamladı

YOLCULUK BİLETİ 250 BİN DOLAR

Virgin Galactic, 6 kişilik bir yörünge altı aracı olarak tasarlanan VSS Unity'yi uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyor.

Yetkililer, uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi verileceğini ifade ederken, uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar açıldığında, kişi başı ödenecek tutarın 250 bin dolar olacağı açıklanmıştı. Ayrıca şirket, şimdiden 600'den fazla rezervasyon almayı başardı.



