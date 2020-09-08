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    Virgin Galactic, insanları uzaya taşıyacak mekiği 2 pilotla test edecek

    Virgin Galactic, uzay turistlerini dünyanın dışına taşıyacak uzay aracını iki pilotla test etmeye hazırlanıyor. Testin başarılı olması durumunda, 4 pilotla ikinci bir test uçuşu daha yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 14:45
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 14:45
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    Virgin Galactic, insanları uzaya taşıyacak mekiği 2 pilotla test edecek

    İngiltere’de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan ve uzaya ticari seferler düzenlemeyi amaçlayan Virgin Galactic, uzaya turist götürecek SpaceShipTwo aracı için yeni detaylar paylaştı.

    Virgin Galactic, önümüzdeki ay SpaceShipTwo için mürettebatlı bir test gerçekleştirecek ve bu durum, şirketin turistleri uzaya götürme planına biraz daha yaklaşmasını sağlayacak.

    İLK UÇUŞ 22 EKİM'DE

    Virgin Galactic tarafından 22 Ekim'de gerçekleştirecek ilk insanlı uçuşta, uzay aracında 2 pilot görev alacak. Görevin başarılı olması durumunda, ardından 4 pilotun araçta olacağı ikinci bir test daha gerçekleştirilecek.

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    YOLCULUK KAYIT ALTINA ALINACAK

    Virgin Galactic’in tasarımında bulunan kişisel koltuk arkası ekranlar ile canlı uçuş verileri gösterilecek. Aynı zamanda uzay mekiğinde bulunan 12 büyük pencere sayesinde kabinde bulunan yolcuların her biri için rahat görüş alanı sağlanırken, mekikteki 16 kamera da yolcuların deneyimlerini kaydedecek.

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    UZAYA GİTMENİN MALİYETİ 250 BİN DOLAR

    Yetkililer, uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi verileceğini ifade ederken, uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar açıldığında, kişi başı ödenecek tutarın 250 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 870 bin TL) olacağı ifade edildi.

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    vigin

    Instagram: @eshteknoloji

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