Virgin Galactic, turistleri uzaya götürecek mekiği bu ay sonu test edecek

Virgin Galactic, turistleri uzaya götürecek mekiği bu ay sonu test edecek

Virgin Galactic, uzay turistlerini dünyanın dışına taşıyacak uzay aracının ilk mürettebatlı uçuşunu bu ay sonu gerçekleştireceğini duyurdu.

İngiltere’de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan ve uzaya ticari seferler düzenlemeyi amaçlayan Virgin Galactic, uzaya turist götürecek VSS Unity aracını geçtiğimiz aylarda görücüye çıkarmıştı.

Şirket, New Mexico'daki Spaceport America'dan ilk mürettebatlı test uçuşunu bu ayın sonunda gerçekleştireceğini duyurdu. Eğer test başarılı olursa, şirket turistleri uzaya götürme planına biraz daha yaklaşmış olacak.

Daha önce Kaliforniya'daki Mojave Air ve Space Port'tan bir dizi test uçuşu gerçekleştiren Virgin Galactic, ilk defa mürettenatlı bir test gerçekleştirecek.

İKİ PİLOTLA UZAYA ÇIKACAK

VSS Unity, bir taşıyıcı jet tarafından yüksek irtifaya çıkarılacak ve ardından roket motorlarının ateşlenmesiyle 80 kilometre daha yükselecek. Bu esnada aracın içerisinde, Virgin Galactic pilotlarından CJ Sturckow ve Dave Mackay yer alacak.

YOLCULUK KAYIT ALTINA ALINACAK

Virgin Galactic’in tasarımında bulunan kişisel koltuk arkası ekranlar ile canlı uçuş verileri gösterilecek. Aynı zamanda uzay mekiğinde bulunan 12 büyük pencere sayesinde kabinde bulunan yolcuların her biri için rahat görüş alanı sağlanırken, mekikteki 16 kamera da yolcuların deneyimlerini kaydedecek.

YOLCULUK BİLETİ 250 BİN DOLAR

Yetkililer, uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi verileceğini ifade ederken, uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar açıldığında, kişi başı ödenecek tutarın 250 bin dolar olacağı ifade edildi.

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