Virgin Galactic, turistleri uzaya götürecek mekiğin test uçuşunu erteledi

ABD'li uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, yörünge altı mekiği SpaceShipTwo'nun test uçuşunu mayısa erteledi.

İngiltere’de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan ve uzaya ticari seferler düzenlemeyi amaçlayan Virgin Galactic, uzaya turist götürmek için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda geliştirilen SpaceShipTwo isimli uzay aracı, geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk mürettebatlı test uçuşunu yapmış, ancak 15 kilometre yükselen aracın ateşleme sisteminde meydana gelen bir sorun nedeniyle test başarısız olmuştu.

YENİ TEST ERTELENDİ

Virgin Galactic yöneticileri, 2020'nin 4. çeyrek mali tablosunu açıklamak üzere yatırımcılarla yapılan toplantıda, bazı teknik aksaklıkları gidermek üzere aracın testinin mayısa ertelendiğini açıkladı.

Mekiğin testlerinin ertelenmesi, şirketin ilk turistleri uzaya çıkarma hedefini en erken 2022'de gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.

Öte yandan şirket, "SpaceShipThree" adını verdiği üçüncü nesil yörünge altı aracının prototipini 30 Mart'ta tamamlayacağını, o aracın testlerinin de ikinci nesil aracın testleriyle birlikte yaz aylarında yapılmasının planlandığını kaydetti.

YOLCULUK BİLETİ 250 BİN DOLAR

Yetkililer, uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi verileceğini ifade ederken, uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar açıldığında, kişi başı ödenecek tutarın 250 bin dolar olacağı açıklanmıştı.