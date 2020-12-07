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    Virgin Galactic, uzay seyahatlerinde giyilecek kıyafetleri tanıttı

    Virgin Galactic, müşterileri için ilk uzay uçuşunu 2021'in ilk çeyreğinde yapacağını duyurmasının ardından, uzay mekiğini kullanacak mürettebatın “uzay üniformalarını” görücüye çıkardı.
    • DHA
    • 07.12.2020 - 09:27
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 09:58
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    Virgin Galactic, uzay seyahatlerinde giyilecek kıyafetleri tanıttı

    İngiltere’de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan ve uzaya ticari seferler düzenlemeyi amaçlayan Virgin Galactic, uzaya turist götürecek VSS Unity aracını geçtiğimiz aylarda görücüye çıkarmıştı.

    Virgin Galactic, ilk uzay uçuşunu 2021'in ilk çeyreğinde yapacağını duyurdu. Şirket, uzaya ilk deneme uçuşunun 11 Aralık'ta ABD’nin New Mexico kentinden gerçekleşeceğini kaydetti.

    Eğer test başarılı olursa şirket, turistleri uzaya götürme planına biraz daha yaklaşmış olacak.

    virgin galactic

    ÜNİFORMALAR TANITILDI

    Uzay şirketi, 8 kişiden oluşan uçuş ekibinin uzay üniformalarını tanıttı. Uzaya görev harici astronot da taşıyacak olan Virgin Galactic yaptığı açıklamada, “Bu ay 11 Aralık'ta yapılacak olan test ile New Mexico'dan ilk insanlı uzay uçuşu dahil olmak üzere, gelecekteki uçuşlarda ekip, bu uzay giysisi ve ayakkabısını giyecek.” dedi.

    Pilotların giyeceği uzay üniformalarında sıcaklık kontrolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Virgin Galactic, üniformaların yaklaşık 1 kilo ağırlığında olduğunu ifade etti.

    virgin galactic

    600 BİLET SATILMIŞTI

    Öte yandan Virgin Galactic, uzay seyahatleri için 600 bilet sattığını açıklamıştı. Uzaya çıkmak isteyen her yolcunun, 90 dakika sürecek yolculuk için 250 bin dolar bilet ücreti ödemesi gerekiyor.

    Virgin Galactic, müşterileri için ilk resmi uzay uçuşunun 2021'in ilk çeyreğinde yapacağını duyurmuş, Virgin'in Britanyalı sahibi Richard Branson'ın da ilk uçuşta yer alacağı açıklanmıştı.

    virgin galactic

    virgin-galaktik

    virgin

    Instagram: @eshteknoloji

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