Virüsleri yok eden elektronik maske

Aksaray Üniversitesi öğretim üyelerince üretilen, ultraviyole ışınlarının ve elektriksel alanın kullanıldığı maske ile, virüs ve mikropların vücuda girmesi engellenecek.

Koronavirüsün hızlı bir şekilde insandan insana bulaşması, maske kullanımının da önemini bir hayli artırdı.

Piyasada bulunan farklı özellikteki maskeler, virüsün yayılmasını engelleyebiliyor. Ancak Aksaray Üniversitesi'nin ürettiği yeni maskeler, virüsleri ve mikropları tamamen öldürebiliyor.

VİRÜS VE MİKROPLARI ORTADAN KALDIRIYOR

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tarık Yılmaz ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Arslan'ın, koronavirüs salgınıyla birlikte başladıkları proje kapsamında ürettikleri elektronik maske, virüs ve mikropları ultraviyole ışınları sayesinde hapsederek ortadan kaldırıyor.

Salgın sürecinde maske bulunamamasının tüm dünyada büyük bir sorun haline geldiğini anlatan Dr. Tarık Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Avrupa'da bazı ülkeler, maskelerin başka ülkelere satışını yasakladı. Hatta bu konu ciddi bir savaş haline dönüşebilecekti. Bu sorunları görünce bir maske üretelim istedik. İlk etapta taşınabilir ve kendini temizleyebilme kapasitesine sahip basit bir maske tasarımıyla başladık.

Onu yaptıktan sonra bu virüsleri 'nasıl öldürebiliriz' diye düşünmeye başladık. Bu aşamada var olan teknolojileri kullandık. 1900'lü yılların başından itibaren ultraviyole ışınlarının virüsü öldürdüğünü biliyoruz. Bu durum bizim için ışık oldu.

Maskenin içerisinde ultraviyolenin virüsü öldürebilmesi için zamana ihtiyacımız vardı. Elektriksel bir alan yaratarak, virüslerin öldürülmesi için gerekli süreyi yakalamasını sağladık. Böylelikle ultraviyole ile virüsleri öldüren bir maske ürettik."

Tarık Yılmaz, belirli bir yükü bulunan virüslerin ve bakterilerin, elektriksel alanlarda yakalandığını keşfettiklerini vurguladı.

Bunun üzerine bir maske tasarlamaya başladıklarını aktaran Yılmaz, "Bu elektriksel alanda gümüş kullandık. Çünkü gümüşün mikropları öldürme özelliği var. Bu durumları birleştirerek yeni bir filtre geliştirdik. Dolayısıyla hem hastaların kullanması hem de solunum yoluyla insan vücuduna girebilecek virüsleri öldürebilmek için elektrikli ve filtreli maske ürettik." diye konuştu.

2 AYDIR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Doç. Dr. Emre Arslan ise yaklaşık 2 aydır bu projenin üzerinde çalıştıklarını belirterek, öncelikle dünyada bu konuda neler yapıldığıyla ilgili araştırmalar yaptıklarını ifade etti.

Bütün çalışmaları taradıktan sonra değişik projelerin iyi taraflarını elektronik maske projesinde bir araya getirdiklerini belirten Arslan, "İçerisinde ultraviyole ile temizlik yapan, elektrik alanı ile virüsleri yakalayan veya kapan bir kısım oluşturduk. Bu alanda virüsleri yakalayarak yok edilmelerini sağladık.

"PATENT BAŞVURUSU YAPTIK"

Maskemiz enerjiyi powerbank üzerinden alıyor. 12 saat rahatlıkla kullanabiliyoruz. Projemiz için patent başvurusunda bulunduk. Kısa süre içerisinde bu başvurunun olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.