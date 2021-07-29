Vivo, ikinci çeyrekte Çin pazarının lideri oldu: İşte en çok satan markalar

Vivo, ikinci çeyrekte Çin pazarının lideri oldu: İşte en çok satan markalar

2021 yılının ikinci çeyreğinde 78,1 milyon akıllı telefon sevkiyatının gerçekleştiği Çin'de, Vivo rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Bir zamanlar Çin pazarında açık ara lider olan Huawei, hem rakiplerinin artmasıyla hem de ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle dibe doğru olan yolculuğuna devam ediyor.

International Data Corporation (IDC), yılın ikinci çeyreğine ait Çin akıllı telefon pazarının verilerini yayınladı. Huawei, yine satışlarda ilk 5'e giremedi.



Bu yılın başlarında tarihinde ilk defa Çin pazarında liderliğe yükselen Vivo, ikinci çeyrek sonuçlarına göre yine zirvede kaldı.

İKİNCİ ÇEYREKTE 78 MİLYON AKILLI TELEFON SATILDI

Paylaşılan bilgilere göre Çin'de, nisan ayından haziran ayına kadar yaklaşık 78,1 milyon akıllı telefon satıldı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11 daha az.

İkinci çeyrekte yüzde 23,8'lik bir pazar payına ulaşan Vivo, 18,6 milyon adetlik satışla liderliğini korudu.

OPPO, ZİRVEYİ YAKIN TAKİPTE

16,5 milyon adet satış ve pazarın yüzde 21.1 pazar payına ulaşan Oppo, Vivo'nun ardından ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada ise 13.4 milyon satış ve yüzde 17,2 pazar payıyla Xiaomi yer alıyor.

APPLE DÖRDÜNCÜ SIRADA

Özellikle 5G destekli iPhone 12 modelleriyle Çin'de oldukça iyi işler çıkaran Apple, ikinci çeyrekte 8,6 milyon iPhone sattı ve yüzde 10,9'luk pazar payıyla dördüncü sıraya yerleşti.

6,9 milyon cihaz satmayı başaran ve yüzde 8,9 pazar payına ulaşan Honor ise ilk 5'in son üyesi olarak dikkat çekti.

Tüm bu markalar arasında bir önceki yıla göre en yüksek büyümeyi yüzde 47 ile Xiaomi kaydederken, onu yüzde 23,6 ile Vivo izledi. OPPO yüzde 17,3 büyürken, Apple Çin'de yüzde 17 büyüme kaydetti.