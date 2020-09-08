Vivo, renk değiştirebilen akıllı telefonunu duyurdu

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, arkası renk değiştiren akıllı camla kaplı prototip akıllı telefonuna ait yeni bir video yayınladı

Birçok akıllı telefon kullanıcısı için renk oldukça önemli. Bunun farkında olan üreticiler, farklı renk seçeneklerine sahip telefonlar satışa çıkarıyor. Ancak Vivo'nun tanıttığı akıllı cam teknolojisi, kullanıcıları renk seçme derdinden tamamen kurtarabilir.

Çinli şirket, arkası tamamen akıllı camla kaplı ve renk değiştiren yeni bir akıllı telefon prototipinin videosunu paylaştı. Videodaki telefonun rengi, maviden gümüşe doğru değişebiliyor.

Vivo'nun renk değiştirebilen akıllı cama sahip bir telefon satışa çıkarıp çıkarmayacağı henüz bellli değil. Çünkü bu teknolojinin maliyeti akıllı telefon pazarına pek de uygun olmayabilir.

Yine de Vivo, bu teknolojiyi uygun maliyetle telefonlara ekleyebilirse çok sayıda kullanıcıyı memnun edebilir.