Vivo V20 ve V20 Pro tanıtıldı: İşte Vivo V20 ve V20 Pro özellikleri ve fiyatı

Vivo V20 ve V20 Pro tanıtıldı: İşte Vivo V20 ve V20 Pro özellikleri ve fiyatı

Vivo, orta segment akıllı telefonları Vivo V20 ve V20 Pro modellerinin tanıtımını yaptı. Peki, Vivo V20 ve V20 Pro özellikleri neler? Vivo V20 ve V20 Pro fiyatı ne kadar? Tüm detaylar haberimizde...

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, bugün Tayland’da yapılan lansmanda Vivo V20 serisini tanıttı. Yeni seri, Vivo V20 ve V20 Pro olmak üzere iki farklı orta segment model olarak karşımıza çıkıyor.

Telefonlara daha yakından baktığımızda, günümüzde çok kullanılan ekran deliği yerine damla çentik tercih edildiğini görüyoruz.



VIVO V20 VE VIVO V20 PRO ÖZELLİKLERİ

Serinin en güçlü modeli olan Vivo V20 Pro, bünyesinde Qualcomm’un Snapdragon 765G modelini barındırırken, Vivo V20 ise Pro modelinin bir tık arkasında olan Snapdragon 720G işlemcisini kullanıyor.

Bununla birlikte her iki modelde de 8GB RAM ve 128 GB dâhili depolama alanı yer alıyor.

(Vivo V20)

Her iki modelin de 64 MP’lik bir ana kamerası, 8 MP’lik bir geniş açı kamerası ve 2 MP’lik bir makro kamerası bulunuyor. Vivo V20’nin damla çentiğinde 44 MP’lik bir selfie kamerası yer alırken; Vivo V20 Pro’da 44 MP’lik ana selfie kamerasına ek olarak 8 MP’lik bir geniş açılı selfie kamerası daha karşımıza çıkıyor.

VIVO V20 tüm özellikler:

Ekran: 6,44 Full HD+

İşlemci: Snapdragon 720G

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 44 MP

Batarya: 4.000 mAh + 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

VIVO V20 Pro tüm özellikler:

Ekran: 6,44 inç Full HD+ AMOLED

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 44 MP + 8 MP

Batarya: 4.000 mAh + 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

(Vivo V20 Pro)

VIVO V20 VE VIVO V20 PRO FİYAT

Moonlight Sonata, Midnight Jazz ve Sunset Melody olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak Vivo V20 Pro için 480 dolarlık bir fiyat etiketi belirlendi.

Midnight Jazz ve Sunset Melody olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile gelecek Vivo V20 için ise henüz bir fiyat açıklanmadı.