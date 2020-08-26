Vivo X50 Lite Türkiye'de tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Vivo'nun Türkiye pazarına girmesiyle ülkemizde satışa çıkardığı ilk telefon Vivo X50 Lite modelinin fiyatına ve özelliklerine göz atıyoruz.

Son yıllarda akıllı telefon pazarında atağa kalkan ve hızla yükselmeye devam eden Çinli akıllı telefon üreticileri, Türkiye pazarına yatırım yapmaya devam ediyor.

Huawei, Xiaomi ve Oppo'nun ardından bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun geçtiğimiz günlerde ülkemizde ofis açacağını sizlerle paylaşmıştık.

Türkiye operasyonlarını yürüteceği ofisin açılışını gerçekleştiren Vivo, Türkiye'de satışa çıkaracağı ilk akıllı telefonunu da açıkladı.

Buna göre şirketin geçtiğimiz aylarda resmen duyurusunu gerçekleştirdiği Vivo X50 Lite modeli, Vivo’nun Türkiye’de satışa sunulan ilk akıllı telefonu oldu.





VIVO X50 LITE ÖZELLİKLERİ

6.38 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan Vivo X50 Lite, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisinden alıyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, damla çentiği sayesinde etkileyici bir ekran/gövde oranı sunuyor.

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kameraya sahip Vivo X50 Lite, kamera tasarımıyla da oldukça dikkat çekiyor. Telefonun ön kısmında ise 16 MP'lik tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

Vivo X50 Lite modelinde bulunan 18W hızlı şarj destekli 4500 mAh kapasiteli batarya, kullanıcılara şarj sorunu da yaşatmayacak.







VIVO X50 LITE FİYAT

Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran Vivo X50 Lite, 3 bin 599 TL fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunuldu.

VIVO RESMEN TÜRKİYE PAZARINDA

Markanın Türkiye pazarına girmesi ile ilgili konuşan Vivo Türkiye CEO’su Andrew Liu, "Her bir Avrupalı müşterinin bireysel ihtiyaçlarını anlamak için Avrupa genelinde 9000'den fazla kişiyle görüştük. Türkiye’ye gelişimiz şans eseri değil." diye konuştu.

YENİ VIVO MODELLERİ YOLDA

Vivo’nun Türkiye pazarına X50 Lite modeli ile giriş yapması hakkında konuşan Vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ise, yıl sonuna kadar biri amiral gemisi bir model olmak üzere yeni telefonları satışa sunacaklarını ifade etti.