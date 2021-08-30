Vivo'nun ilk tableti gelecek yıl satışa çıkacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun ilk tablet modeli, gelecek yıl kullanıcılarla buluşacak. İşte tüm detaylar...

Tablet pazarındaki olumsuz gidişat, 2020 yılında tersine döndü. Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim, tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, artan talebi değerlendirmek için tablet pazarına girmeye karar verdi.

Vivo CEO'su Hu Baishan, Çin basınına verdiği röportajda Vivo tabletlerin satışa çıkacağı tarihi paylaştı.

2022'DE GELİYOR

Deneyimli yöneticiye göre, şirketin ilk tableti 2022'nin ilk yarısında gelecek. Baishan, yaklaşmakta olan cihazın özellikleri hakkında henüz bilgi vermezken, ilk tabletin 8.040 mAh kapasiteli batarya, 6 GB RAM, MediaTek veya Qualcomm işlemciyle geleceği belirtiliyor.

iPAD'LERE BENZEYECEK

Tabletin, en yeni iPad'lere benzer bir tasarımla karşımıza çıkması bekleniyor. Ayrıca yukarıdaki patent görselleri de bu yönde bir beklenti oluşmasına neden oldu.

Vivo, lansmanın ardından Xiaomi ve Huawei'ye katılarak, tablet pazarına giriş yapan birkaç Çinli akıllı telefon üreticisinden biri olacak. Bunun yanı sıra, bir başka Çinli üretici Oppo'nun da tablet çıkarmayı planladığı söyleniyor.

TABLET PAZARI YÜKSELİŞTE

Counterpoint Research raporuna göre, tablet pazarında büyüme eğilimi sürüyor. Sevkiyatlar 2021 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 53 arttı.