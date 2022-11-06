Volkswagen, bünyesindeki markalardan Twitter'da ücretli reklamları durdurmalarını istedi

Volkswagen, markalarına Twitter'da ücretli reklamları bir sonraki duyuruya kadar durdurmalarını tavsiye etti.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti. Ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı.

Özellikle yapılan açıklamalarda, şirketin politikalarının da değiştirileceği söyleniyor. Bu durum, bazı kullanıcılar ve reklam verenlerin faaliyetlerini durdurmasına neden oldu.

Volkswagen'den "reklamları durdurun" çağrısı

General Motors'un Twitter’daki reklam faaliyetlerinin durdurmasının ardından bir hamle de Volkswagen'den geldi.

Alman üretici, Elon Musk'ın sosyal medya platformunu devralmasının ardından, bünyesindeki markalarına Twitter'da ücretli reklamları bir sonraki duyuruya kadar durdurmalarını tavsiye etti.

Volkswagen'den yapılan açıklamada, "Durumu yakından izliyoruz ve gelişimine bağlı olarak sonraki adımlara karar vereceğiz." denildi.