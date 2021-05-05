Volkswagen, otonom sürüş için kendi çipini üretecek

Volkswagen, otonom sürüş için kendi çipini üretecek

Volkswagen, Apple ve Tesla'dan sonra otonom sürüş için kendi üreteceği çipleri kullanacağını açıkladı.

Son dönemlerde elektrikli otomobillere olan ilgi artarken, özellikle otonom sürüş alanına dev yatırımlar yapılıyor.

Tesla ve Apple gibi bazı şirketler, dışa bağımlılığı azaltmak için kendi çiplerinden faydalanırken, bu akıma Alman Volkswagen de dahil oluyor.

Volkswagen, sürücüsüz otomobillerinde şu anda endüstride standart olarak kullanılan işlemcilere bağımlı kalmamak için çalışıyor.

CEO Herbert Diess, Volkswagen'in otonom araçlar için kendi yüksek performanslı yongalarını tasarlayacağını söyledi.

Diess, mümkün olan en iyi donanımı geliştirmeyi hedeflediklerini ve bu kararın Volkswagen'e işlemcilerini oluşturmak için "daha yüksek yetkinlik" kazandıracağını belirtti.

TESLA DA BENZER ADIM ATMIŞTI

Tesla, ilk dönemde araçlarında standart NVIDIA donanımı kullanıyordu, ancak tamamen otonom sürüş ve otomatik pilot alanında daha fazla kontrole sahip olabilmek için kendi ürettiği yongalara geçiş yapmaya karar vermişti.

Volkswagen, 2025 yılına kadar sürücüsüz otomobilleri piyasaya sürmeyi düşünmüyor.

Bu nedenle, şirketin yonga tasarım çalışmasının sonuçlarını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.