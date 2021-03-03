Volocopter, hava taksi hizmetine 2 yıl içinde başlayacak

Alman kuruluşu Volocopter, gelecekte hava taksi hizmetleri için geliştirdiği yeni uçan taksisini iki yıl içinde hizmete sunacak.

Alman kuruluşu Volocopter, 2019 yılında "Volocity" isimli uçan taksisini tanıtmıştı.

Tamamen elektrikle çalışan uçan taksi, tıpkı bir helikopter gibi dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebiliyor. Üzerinde 18 adet pervanesi bulunan VoloCity, uçuş esnasında dengeyi sağlamak için üzerinde bir de dengeleyici barındırıyor.

İKİ YIL İÇİNDE HİZMETE GİRECEK

Uçan taksi hizmetine başlamak için 322 milyon euro topladıklarını açıklayan şirket, önümüzdeki iki yıl içinde Volocity uçan taksi hizmetine başlayacaklarını duyurdu.

Volocopter, geçtiğimiz yıllarda Helsinki, Stuttgart, Dubai ve Singapur'da çeşitli test uçuşları gerçekleştirdi. İlk rotalar henüz resmi olarak onaylanmasa da şirket, Singapur ve Paris'te hava taksi hizmetleri kurmayı taahhüt ettiğini açıkladı.

Volocopter CEO'su Florian Reuter, "Başka hiçbir elektrikli hava taksi şirketi, Volocopter'ın yaptığı gibi, tam düzenleyici onayı ile dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde halka açık bir şekilde çok sayıda uçuş gerçekleştirmedi." dedi.

ŞEHİR İÇİNDE KULLANILACAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni uçan taksi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 35 kilometre menzile kadar yolcu taşıyabiliyor. Bu menzil ilk başlarda size biraz düşük gelse de uçan taksinin amacının, şehir içi yolcu taşımacılığı olduğunu belirtmekte fayda var.

VoloCity ile yolculuk yapmak ise sandığınız kadar tehlikeli değil. Araç, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın uyguladığı yerel güvenlik standartlarının tamamını karşılıyor.

Bu nedenle tamamen yasal olarak yolcu taşımacılığı yapacak bu yeni hava aracı, gerekli altyapıların sağlanmasından sonra hizmet vermeye başlayacak.