Volocopter'ın 4 kişilik hava taksisi ilk uçuşunu yaptı

Volocopter'ın 4 kişilik hava taksisi ilk uçuşunu yaptı

Hava taksiler üzerine çalışmalar yürüten Volocopter, uzun menzilli modeli VoloConnect'in ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.

Alman kuruluşu Volocopter, 2019 yılında "Volocity" isimli uçan taksisini tanıtmıştı. Tamamen elektrikle çalışan uçan taksi, tıpkı bir helikopter gibi dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebiliyor.

Üzerinde 18 adet pervanesi bulunan VoloCity, uçuş esnasında dengeyi sağlamak için üzerinde bir de dengeleyici barındırıyor.

Volocopter, şimdi de VoloConnect isimli dört koltuklu elektrikli hava aracını test ediyor. Şirket, sabit kanatlı VoloConnect'in ilk uçuşunu tamamladığını açıkladı.

VoloConnect özellikleri

96 kilometreden fazla menzile ve 250 km/saat hıza sahip VoloConnect, ilk uçuşu sırasında 2 dakika 14 saniye boyunca havada kaldı.

Volocopter, daha kısa menzilli ve düşük süratli VoloCity'nin öngörülen 2024 yılındaki ticari lansmanının ardından, 2026 yılında da VoloConnect'in yolcu taşımaya başlayacağını söylüyor.