Volvo, otonom sürüş için NVIDIA ile birlikte çalışıyor

Volvo, otonom sürüş için NVIDIA ile birlikte çalışıyor

Volvo Cars, yeni nesil Volvo modellerinde otonom sürüşü geliştirmek için NVIDIA ile iş birliği yapıyor.

Kendi otonom sürüş yazılımlarını geliştirmek için birçok marka dev yatırımlar yapıyor ve çeşitli şirketlerle ortaklık kuruyor.

Bu markalardan biri olan Volvo Cars, yeni nesil Volvo modellerinde otonom sürüşü geliştirmek içi NVIDIA ile birlikte çalışıyor. İsveç merkezli üretici, otomobillerinde NVIDIA DRIVE Orin teknolojisini kullanacak.

Güvenli bir otonom sürüş için büyük miktarda bilgi işlem gücü gerekiyor. NVIDIA DRIVE Orin, otomotiv endüstrisi için lider yapay zeka hesaplama platformu olarak oldukça dikkat çekiyor. Orin’de saniyede 254 tera (veya 254 trilyon) işlem (TOPS) hacmi bulunuyor.

VOLVO XC90'DA NVIDIA İMZASI

Volvo Cars, gelecekte SPA2 modüler araç mimarisine dayanan yeni nesil modellerinde NVIDIA DRIVE Orin'i kullanan küresel ayak izine sahip ilk otomobil üreticisi olmayı hedefliyor.

Bu teknolojiye sahip ilk otomobil, gelecek yıl tanıtılacak olan yeni nesil Volvo XC90 olacak.

Volvo Cars Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Henrik Green, "Mümkün olan en iyi Volvo'ları üretmek için dünyanın önde gelen teknoloji firmalarıyla ortaklık kurmaya inanıyoruz. NVIDIA DRIVE Orin teknolojisinin yardımıyla, yeni nesil otomobillerimizde güvenliği bir sonraki seviyeye taşıyabiliriz.” ifadelerini kullandı.