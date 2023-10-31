Vücut sıcaklığımız 37 dereceyse, hava 37 derece olduğunda neden sıcak hissediyoruz İnsan vücudunun ideal sıcaklığı 37 santigrat derecedir. Peki dışarısı da 37 dereceye ulaştığında neden sıcak ve bunalmış hissediyoruz? Gelin bu soruya yakından bakalım.

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Herkes 'optimum' vücut sıcaklığının 37 santigrat derece olduğunu söylüyor. Ancak çevrenizin sıcaklığı 37 santigrat derece ise çoğu insan sıcak, hatta bunalmış hissetmeye başlıyor. Peki bu neden oluyor?

37 santigrat derecelik ortam sıcaklığının vücudunuza tam olarak uygun olması gerekmez mi? Aslında, 37 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda bile sıcak hissedebilirsiniz. Peki neden?

İnsan vücudu her zaman ısı üretir

İnsan vücudu karmaşık bir makinedir ve vücutta herhangi bir zamanda bir dizi biyokimyasal süreç meydana gelir.

Boşta oturuyor olmanız, egzersiz yapmanız, yürüyüşe çıkmanız, dans etmeniz veya bu haberimizi okumanız fark etmez; vücudunuzda hiç durmayan çok sayıda iç süreç vardır.

Vücudunuzdaki tüm fiziksel ve metabolik aktiviteler ısı üretir, yani bunlar ekzotermik süreçlerdir. Isı, vücudunuzdaki milyonlarca hücrenin yaptığı işin kaçınılmaz bir yan ürünüdür.

Her zaman çok fazla iş yapıldığından, vücudun bu 'atık ısının' bir kısmını atması kritik önem taşıyor.

Vücudumuz ısı atma sürecini, cildin yüzeyine yakın yerde kanın dolaşmasını sağlayarak, sıcak ve nemli havayı dışarı vererek ve terin buharlaşması yoluyla çevreye ısı vererek gerçekleştirir.

Sonuç olarak vücut soğur, optimum 37 santigrat dereceyi korur ve verimli çalışır. Bu elbette yaş, cinsiyet ve bireyin fiziksel olarak ne kadar aktif olduğu gibi diğer faktörlere de bağlıdır.

Vücudunuzun ideal sıcaklıkta, yani 37 santigrat derecede kalması kritik öneme sahiptir, çünkü aksi takdirde birçok vücut fonksiyonu bozulmaya başlar.

Hücreler ve içlerinde meydana gelen metabolik reaksiyonlar en verimli şekilde bu sıcaklıklarda gerçekleşir.

Yüksek (veya aşırı düşük) vücut iç sıcaklıklarında, vücuttaki kimyasallar parçalanmaya başlayabilir ve vücut için felakete yol açabilir.

Neden hava 37 derece olduğunda sıcak hissediyoruz

Ortam sıcaklığı 37 santigrat derece ise, vücudumuz metabolik faaliyetler sonucunda ürettiği ısıyı dışarı atamadığı için ısınmaya başlarız, bu da kendimizi sıcak hissetmemize neden olur.

Bir kişinin ne kadar sıcak veya soğuk hissedeceğini belirleyen tek faktörün ortam sıcaklığı olmadığını unutmayın: Hava akışı, nem seviyesi ve kıyafetleri gibi diğer faktörler de rol oynar.

Vücudumuz, ortam sıcaklığı yaklaşık 21 santigrat derece olduğunda en iyi şekilde çalışır, çünkü bu sıcaklıkta, vücudun ve çevrenin sıcaklıkları arasında sabit bir fark vardır.

Sonuç olarak, ısının yüksek enerjili bir bölgeden (vücudumuz) düşük enerjili bir bölgeye (çevremiz) doğru gitmesiyle ısı transferi meydana gelir.

Ancak hem vücut hem de çevresi aynı sıcaklıkta ise sıcaklık farkı oluşmaz ve bu iki varlık arasında ısı transferini engeller.

Bu nedenle vücut, metabolik ve fiziksel faaliyetler sonucu sahip olduğu fazla enerjiden kurtulamaz, bu nedenle ortam sıcaklığı 37 santigrat derece olduğunda sıcak hissederiz.

Kısacası vücudumuz için ideal sıcaklık 20 santigrat derece olsa bile, dışarısı da 20 santigrat derece olduğunda yine sıcak ve bunalmış hissedersiniz. Burada ilginç bir soru daha akıllara geliyor: Neden insan vücudunun ideal sıcaklığı 35 veya 40 değil de 37 santigrat derece?

Yapılan hesaplamalarda, kötü bakteri ve mantar gelişimini önlemek için optimum vücut sıcaklığının 37 santigrat derece olması gerektiği tespit edildi.

Araştırmalar, bir hayvanda gelişebilen ve sonuç olarak enfekte edebilen mantar türlerinin sayısının, sıcaklıktaki her 1 santigrat derece artışta yüzde 6 azaldığını gösteriyor.

Amfibiler ve sürüngenler gibi soğukkanlı hayvanların binlerce mantar türüne yatkın olmasının, bunlardan yalnızca birkaçının insanlara ve diğer sıcakkanlı hayvanlara zarar vermesinin temel nedeni budur.

Ayrıca, “37 santigrat derecenin ideal vücut sıcaklığı” olduğu fikri, 25 binden fazla hastayı analiz eden ve gözlemlerini kaydeden 19. yüzyıl Alman doktoru Dr. Carl Wunderlich tarafından ortaya atılmıştır.

37 santigrat derece günümüzde tartışılıyor

İlginç bir şekilde, '37 santigrat derecenin ideal vücut sıcaklığı olması gerektiği ' gerçeği, günümüzde tartışma konusu haline geldi.

1. Kadınların vücut sıcaklıkları erkeklere göre daha yüksek olma eğilimindedir. Ayrıca gençlerin vücut sıcaklıkları yaşlılara göre daha yüksektir. Dolayısıyla 'ideal' vücut sıcaklığının bireyler arasında farklılık gösterdiği açıktır. Vücut sıcaklığı her bireyin bazal metabolizma hızına (BMR) bağlıdır.

2. Normal vücut sıcaklığı gün boyunca değişiklik gösterir ve gün içerisinde en yüksek noktasına ulaşır.

3. İnsanlar genellikle soğuyor. Temel olarak, aslında daha düşük bir ideal vücut sıcaklığına doğru gidiyor olabiliriz.