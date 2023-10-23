WhatsApp, 24 Ekim’den itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 24 Ekim’den itibaren bazı akıllı telefonlara olan desteğini sonlandıracak.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini kesiyor.

Daha önce, Android 4.1 ve iOS 12.1 sürümlerinin altındaki telefonlara desteğini kesen şirket, 24 Ekim tarihinden itibaren bazı modellere destek vermeyi de bırakıyor.

WhatsApp desteklemeyecek telefonlar

WhatsApp, 24 Ekim'den itibaren Android 5.0 ve Google mobil işletim daha sisteminin eski sürümlerinde kullanılamayacak.

Hangi marka olursa olsun halen Android 5.0 Lollipop veya daha eski sürümleri çalıştıran bütün Android telefonlara olan destek sonlanacak.

Google Nexus 7, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro ve HTC One gibi bir zamanların en iyi telefonları artık WhatsApp'ı desteklemeyecek.

Ayrıca Samsung'un bir zamanlar popüler modelleri Galaxy Note 3 ve Galaxy S4 de WhatsApp desteğini kaybedecek.

Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 gibi cihazlar resmi Android 6 Marshmallow güncellemesini aldığı için kullanıcılar, yazılımları en son sürüme güncellemek zorunda.

Ancak aralarında Galaxy S4 ve Galaxy Note 3'ün de bulunduğu Samsung telefonlar o kadar şanslı değil. Bu cihazlar yıllar önce Android Lollipop'u aldı, ancak 5.1.1 sürümünü almadı.